Basualdo no ve impedimento para que Godoy siga en el Consejo de la Magistratura

Luego de que la Justicia decidiera la exclusión del senador nacional Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura por no contar con el título de abogado, su par Roberto Basualdo, fue contundente al decir que no ve impedimento alguno para que continúe en su cargo dentro del órgano que elige a los jueces. Además aclaró que la alianza Cambiemos no tuvo nada que ver en la decisión que tomó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico.

Vale recordar que, Godoy, presentó hoy la apelación en la Cámara Federal al entender que la decisión no tiene sustento alguno.

“Yo no creo que a Godoy lo sacaran por una decisión de Cambiemos y en este sentido también creo que no hay ningún artículo en la ley que indique que debe ser abogado para estar en el Consejo de la Magistratura. Es por eso que está en todo su derecho de apelar”, dijo Basualdo.

Al mismo tiempo añadió que “esto surge por la denuncia del Colegio y Foro de Abogados que pedían a un abogado. Teóricamente el sentido común indica que debería ser un abogado, pero en la ley no dice nada y esto es cuestión de leyes no de sentido común. Si hablamos en el marco del sentido común los abogados tienen razón, pero nosotros no nos regimos por la ley”.

Otro de los que opinó al respecto fue el diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, quien añadió que “apoyamos a Ruperto (por Godoy) y adherimos a todos los compañeros que han salido en su respaldo. Creo que esta decisión que se tomó quedará en suspenso por la apelación y sin dudas será la Corte Suprema la que decida”.