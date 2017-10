Basualdo pidió “achicar la brecha en las cadenas de valores”

“Hay que achicar la brecha en las cadenas de valores, entre lo que se le paga al productor y lo que se le vende al consumidor”, destacó el senador por San Juan, Roberto Basualdo, quien preside la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Pequeña y Mediana Empresa, donde se abordó la situación de las cadenas agroalimentarias del país y las normas e instituciones que regulan su desarrollo en Francia. Del encuentro participaron los senadores Norma Durango y Jaime Linares, junto a asesores y especialistas en la temática.

Al respecto, Basualdo impulsa también un proyecto de ley de Cadena de Valor que busca que se pague de forma equitativa al productor y a otros eslabones de la cadena de valor alimentaria, con el propósito de mejorar la rentabilidad de los productos primarios. Asimismo, que al consumidor los bienes le lleguen a un menor precio. “Por supuesto desde el ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera se está trabajando para poder achicar esa brecha y nosotros también, aportando leyes o pedidos de comunicación para ver cómo incentivamos el trabajo sobre la cadena de valores que son muy importantes para las economías regionales. No hay que olvidar que son las que más trabajo generan de la mano de las Pymes”, remarcó el dirigente sanjuanino.

Según indicó, con esta iniciativa se busca “desalentar las prácticas comerciales abusivas y desleales, propiciar la búsqueda de acuerdos de autorregulación y definir una política de Estado que posibilite el desarrollo homogéneo de los actores que integran el sector”.

Por su parte, el economista y asesor de la comisión, Javier Goldin, quien fue el encargado de la disertar en la jornada, explicó: “Para ayudar a los productores primarios que no tienen estabilidad se trabaja de manera colectiva, buscando un beneficio no particular sino de toda la cadena para generar un mayor valor agregado. De esta forma se logra pasar de los commodities a un producto diferenciado, de tener relación con los actores de manera formal en vez de informal, y se pasa a tener una visión de largo plazo en lugar de corto. Cuando estudiamos la competitividad de las empresas, analizamos si paga mucho impuesto y si tiene conflictos gremiales, y estudiamos por dónde viene el conflicto”.

“Quiero agradecer al Lic. Goldin, miembro de la Comisión, acá en el Congreso tenemos excelentes profesionales, economistas, con grandes valores. Hoy la exposición fue muy buena, tenemos que achicar la brecha en las cadenas de valores entre lo que se la paga al productor y lo que se le vende al consumidor. Al productor a veces se le paga muy poco, al consumidor se le cobra muy caro. En ese estudio sobre Francia que presentó hoy analizamos que tienen la mejor ley de cadena de valores, con algunos defectos, pero tenemos que imitar lo bueno, trabajar y hacernos cargo del problema”, concluyó Basualdo.

Durante la reunión de Comisión se repasaron los proyectos presentados en el Senado que apuntan a optimizar el sector de las cadenas agroalimentarias. Y se expuso sobre cuatro leyes de Francia para colaborar con el sector. La Ley de Modernización de la Economía (2008-776); la Ley de Modernización de la Agricultura y la Pesca (2010-874); la Ley sobre el futuro de La Agricultura y la Alimentación (2014-1170) y la Ley de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Economía (2016-1691).