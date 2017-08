Basualdo se reunió con empresarios para promover la responsabilidad social

El senador Roberto Basualdo participó de la reunión de la Comisión de Industria y Comercio que este miércoles abordó la temática “La empresa como factor de desarrollo” junto a las autoridades de la Asociación de Dirigentes de Empresas, quienes destacaron que “las empresas tienen que promover la responsabilidad social entre sus empleados. Hacer algo entre todos por el bien de la comunidad. Si cada empresa mejora su rol social en su ámbito cercano se va a crecer en bien común”.

“El tema de responsabilidad social si no se maneja con sentido común es como un impuesto más y en realidad no es eso, sino algo que hacemos porque queremos y sabemos que es necesario. Cuando yo tenía la empresa mayorista, sabíamos que faltaban pañales en los hospitales y no donábamos plata, mandábamos a la gente que trabajaba con nosotros al hospital a ver a las familias de los niños internados y les daban los pañales directamente. Eso genera conciencia y motiva a ayudar al prójimo”, destacó el senador Basualdo durante el encuentro que contó con la participación de los senadores Alfredo Luenzo, Alfredo De Ángeli, Daniel Pérsico, María Ester Labado, y Laura Machado.

“Lo que necesita un director de empresa es sentido común y dar estímulos a los empleados, esa es la mejor estrategia de recursos humanos. En esto, es importante saberse el nombre de cada trabajador y tomarse el tiempo para preguntarles cómo están ellos, sus hijos, su familia. Cuando se identifican con la empresa, se ponen la camiseta. Cuando nuestros proveedores nos regalaban viajes, siempre les pedía que nos den la posibilidad de mandar a alguno de los trabajadores porque ellos lo iban a valorar más, poniendo más empeño en su labor para que las ventas suban. Si la gente que está conmigo está mejor, la empresa está mejor. Hay que generar conciencia de eso”, concluyó Basualdo.

Asimismo, el senador sanjuanino participó también de la comisión bicameral de Defensoría del Pueblo y la comisión de Acuerdos, donde se abordaron pliegos para el poder judicial y para ministerios públicos.