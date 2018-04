La noticia que dio a conocer a comienzo de semana la empresa Barrick a través de un comunicado en el que mencionó que no era prioridad para la empresa continuar con la exploración de mina subterránea en Lama. Desde el sector empresario minero, Jaime Bergé mencionó que la noticia no causará impacto en lo económico en la provincia pero que si retrasará la actividad minera. Además hizo referencia a los puestos de trabajo que iba a generar la posible activación Lama.

Desde el sector empresarial, una de las voces autorizadas para hablar de la materia minera es Bergé, ya que con su experiencia en el sector analizó el panorama que se viene tras la decisión de la empresa.

Para Bergé, que Lama no vaya a ser prioridad de Barrick no será motivo para mover la aguja económica en la provincia “porque la mina nunca estuvo produciendo, sólo quedó en el proyecto y la prefactibilidad de hacerla subterránea. Distinto hubiese sido si la mina hubiese estado en producción”. Es que las palabras de Bergé coinciden con lo que fue hasta este momento en la mina ya que no hubo explotación y tampoco un marcado signo económico para San Juan.

Por otro lado, empresario constructor minero sostuvo que fue un baldazo de agua fría la noticia: “había grandes expectativas en relación a los puestos de trabajo que iba a generar que se explotara la mina”, contó Bergé haciendo alusión a la esperanza depositada y no sólo del Gobierno, sino también te todo el sector minero que hace a los que trabajan indirectamente.

En relación a otro impacto negativo que causará la decisión de la minera canadiense, Bergé mencionó que esto retrasará unos 4 o 5 años la actividad si es que otra empresa tiene intenciones de poner la mirada en Lama, aunque también apuntó a la Ley de Glaciares considerándola poco clara y siendo un causante de la no garantía o seguridad jurídica del sector minero en el país.