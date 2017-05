El bloquismo orgánico jugará con el PJ, pero cada vez más desmembrado

Llegó el momento de comenzar a definir el tablero político pensando en las Elecciones Legislativas y, en los próximos días, el Partido Bloquista convocará a la Honorable Convención para aprobar el acuerdo con el Partido Justicialista. A pesar de esto, muchos dirigentes de renombre como Enrique Conti, Edgardo Sancassani o Franco Montes, ya anticiparon que no respetarán la línea orgánica y seguirán distintos caminos.

Mañana el Comité Central definirá el día y horario para convocar a los convencionales, pero todo indica que eso se dará el viernes 2 de junio. De no concretarse así, será el domingo 4, pero no más allá de esa fecha.

Luis Rueda, presidente de la Honorable Convención, dijo al ser consultado sobre la continuidad del acuerdo político con el PJ que “vamos en ese camino. Uno va tanteando a los dirigentes y nos han dicho que debemos acompañar al justicialismo en estas elecciones. En base a eso vamos viendo qué puede pasar, de todas formas debemos esperar a que tengamos la convención”. Mientras que, sobre las potenciales candidaturas, añadió “todavía no hablamos nada de eso. Una vez que nos reunamos y la convención dé el visto bueno tendremos una reunión con el presidente del PJ para ir dialogando sobre los lugares en la lista”. También hizo referencia a los bloquistas que jugarán por fuera de la estructura, sin acatar la decisión orgánica, al decir que “cuando armamos la unidad en el partido se dejó en claro que deben acatar las decisiones que se tomaran en conjunto”.

Por su parte, Enrique Conti, uno de los primeros en pegar el portazo del partido de calle Mitre, expresó que “el bloquismo continuará dentro del frente con el justicialismo y por ende yo y los dirigentes que me acompañan no estaremos. No apoyamos esa decisión y lo venimos remarcando hace mucho tiempo”. Sobre su futuro político añadió que “en los próximos días tendremos una reunión para charlar del tema y definir qué hacer. Hoy existen distintas alternativas, como presentar candidatos para senador y diputado, en una sola categoría o bien armar listas en conjunto con los otros espacios que integran nuestro frente (Producción y Trabajo, PRO, UCR y Cruzada Renovadora). Hasta ahora lo que se sabe es que el PRO propuso a Eduardo Cáceres y Producción y Trabajo a Basualdo”. Además dejó en claro que hay chances de que sea candidato y sentenció que “posibilidades y ganas de ser candidato hay, pero la decisión debe ser tomada en conjunto, con los bloquistas que me acompañan”.

En la misma sintonía opinó Franco Montes, presidente del Comité Capital del Partido Bloquista, quien comentó que “nosotros históricamente nos opusimos a estar en una alianza con el PJ y desde el 2013 somos una oposición clara dentro del espacio. Creemos que tenemos la responsabilidad, como Partido Bloquista, de darle una alternativa a los sanjuaninos”. El dirigente capitalino expresó también que esa alternativa está con Cambiemos al considerar que “estamos ampliando el frente con partidos como Producción y Trabajo, Cruzada Renovadora y vemos con mucho optimismo el futuro pensando en 2019. Buscamos una alternativa y la estamos consolidando”.

Por último, quien todavía no decide al cien por ciento donde jugará es el diputado por Zonda Edgardo Sancassani, quien además es autoridad de la Honorable Convención Bloquista pero que hoy juega del lado de la oposición en la provincia. “Todavía no decido donde estaré, estamos en veremos. El bloquismo continuará apoyando el frente con el Partido Justicialista, pero yo tengo un compromiso con el Frente Renovador de Sergio Massa y cumpliré mi palabra”. Por estos días el legislador está en conversaciones con Mauricio Ibarra, quien también apoya al tigrense, el GEN y Martín Turcumán con su partido ADN.