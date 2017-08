Desestiman denuncia contra Adárvez pero avanzarían con el pedido de Jury

Con una resolución de 22 páginas, el juez Benito Ortiz desestimó la denuncia contra su colega Guillermo Adárvez, juez de Primera Instancia, y de esta manera se desestimó el planteo por adulteración de documento público. Sin perjuicio de esto, el doctor Antonio Falcón evalúa la posibilidad de elevar el tema iniciando un pedido de Jury contra el juez Adárvez.

El magistrado en cuestión había sido denunciado por Antonio Falcón, abogado de Sebastián Merino, quien fue denunciado por un presunto abuso sexual contra Alejandra Castillo (36 años), hija del exdiputado Alfredo Castillo.

Tras la resolución que tomó, el propio juez Benito Ortiz, le dijo a DIARIO HUARPE que “no voy a dar opinión sobre la resolución. Entiendo que no hay delito”. Al mismo tiempo dejó en claro que “no me he visto presionado de ninguna manera al tomar esta decisión por ser el comprendido un colega juez. Fui totalmente objetivo en este aspecto”. También dejó en claro que la medida puede ser apelada o ratificada por el fiscal de la causa.

Para finalizar expresó que “yo he considerado que la rubrica del acta posterior no configura ninguno de los delitos denunciado, que son falsificación de documento publico. Entonces en base a esto he resuelto. No voy agregar más de la resolución que fue emitida”.

Los hechos y el nacimiento de la denuncia contra Adárvez

“Mi cliente (por Sebastián Merino) tomó contacto con la supuesta víctima allá por el 2015, un contacto por mensajes privados de Facebook. El 2 de abril, la chica lo contacta a través de esta red social y él la invita a su casa. Todo esto se puede ver a través de las capturas de pantalla”, contó días atrás el abogado Falcón.

En el mismo sentido añadió “ella llega y cuando el chico ve que es mayor de edad (la presunta victima tiene 36 años), la mujer manifiesta que no iban a tener relaciones debido a que estaba en sus días de menstruación. Sin embargo, ella se acuesta al lado y le dice que para que se sintiera mejor, se bajaba los pantalones para que le viera las piernas”.

Además, apuntó que “luego hubo una relación sexual, ella no quería pero dijo “para” y el paró”.

Al día siguiente, el papá de Alejandra (el exdiputado Alfredo Castillo) se presentó ante la Comisaria de la Mujer para denunciar a Merino por abuso sexual. Al respecto, Falcón comentó que “el padre se presenta mintiendo ante la Comisaría de la Mujer, pero con un visto bueno desde el juzgado, para hacer una denuncia. El padre no puede hacerla ya que su hija no es incapaz, tiene 36, es mayor de edad. Según la denuncia, ella tiene capacidad restringida y no es así”.

Esto originó la denuncia de Falcón contra el juez Adárvez y la nulidad de todo el proceso por parte de la Cámara II en lo Penal. Los magistrados José Atenágoras Vera, Maximiliano Blejman y Ernesto Kerman, decretaron días atrás esta nulidad al comprobar que la denuncia la hizo el padre de la presunta víctima y no la propia joven de 36 años, como marca la ley para este tipo de delitos de instancia privada.