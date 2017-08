“Hay que volver a poner retenciones a la soja, el trigo, la carne y la minería”

El precandidato a senador nacional por el MO.VI.COM, José “Pepe” Camacho, dialogó con DIARIO HUARPE en la previa a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto. El dirigente, quien fue intendente de Chimbas, opinó acerca de la inseguridad, la economía del país y contó detalles de los proyectos que presentaría si llega al Congreso Nacional.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Me gusta ver los partidos de fútbol, soy muy futbolero. No puedo practicar desde que tuve el infarto hace muchos años, pero en realidad me gusta todo el deporte y estar en familia.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Me gusta el asado y las empanadas. Lástima que la carne está mucho más difícil de comprar. Las pastas también me gustan, pero debo cuidarme.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

– Para mí la primera forma de combatir la inseguridad es con la inclusión social. Seguir creando posibilidades para los jóvenes, como escuelas técnicas con salida laboral rápida. Yo lo viví en mi niñez, estuve en la Escuela Hogar y allí me dieron herramientas para ser útil a la sociedad. El respeto. Me parecería que el Gobierno debería instalar en el país muchas escuelas hogares, como era la fundación Eva Duarte de Perón, para darles posibilidades a muchos jóvenes que están en hogares muy pobres, muy humildes, y que no pueden llegar a toda la educación. Y eso daría más seguridad porque comenzaríamos de raíz saneando la delincuencia juvenil. Hay que ponerse en el lugar de ellos, darles reinserción, educación, posibilidades y agotar todo antes de llegar al extremo.

¿Cómo se baja la inflación?

– Este momento no está para presentar proyectos de comunicación o del Día del Arbolito, sino que es el momento de presentar proyectos que cambien la historia del país, de lo que está ocurriendo. Yo estoy en contra de los ajustes. Hay que volverle a poner las retenciones a la soja, el trigo, la carne y a la minería también y que paguen impuestos. Esto traería automáticamente una rebaja de todos los artículos. Traería una rebaja de más del 40 por ciento en más de mil artículos, porque cualquier exportador tendría que volver a pagar el impuesto del 35 por ciento. El otro proyecto es cerrar todo tipo de importación. Si no se produce en el país no podemos traer de afuera artículos destruyendo las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-Lo mejor que puede tener el país es un mercado interno vigoroso. Yo me hice peronista porque cuando hablaba Perón, yo le entendía todo y era chico. Cuando decía Perón producir enriquece, pero consumir también enriquece. El Gobierno le cobra impuesto a la producción y al consumo. Cuanto más se produzca, más se consuma, más recauda el Gobierno. Hay déficit fiscal si atiende la salud, la educación, la seguridad y el deporte, pero con un agregado especial que si el pueblo está consumiendo bien, esta viviendo feliz y está proyectando. Caso contrario es lo que está ocurriendo ahora. El mercado interno de nuestro país debe ser sagrado para los gobiernos de turno. Para tener más trabajo debemos potenciar la pequeña y mediana empresa.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– Que se les compruebe a los que hayan delinquido. Porque hoy también hay que desconfiar de la Justicia. La Justicia ha tomado color político, hay que ser sinceros en eso, pero que se compruebe.