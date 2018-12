Uno de los nombres que será un rival puesto en Jáchal tiene que ver con un conocido por los habitantes del departamento ya que en 2011 luchó por la intendencia. Y si bien en 2015 no se presentó pese a haber tenido ganas, entiende que ahora es la oportunidad de pelear por la candidatura, siendo un precandidato puesto en las PASO. Se trata de Dante Mauro Figueroa quien será el nombre del principal sector opositor. Lo curioso es que coptó parte del justicialismo que apoyó con un ex intendente, hoy diputado departamental.

Figueroa acordó acompañar y hacer campaña con Cambiemos, conducido principalmente ahora por Marcelo Orrego, quien será la figura que se presenta como principal precandidato a gobernador por el espacio, aunque no se descarta que haya internas en las PASO por ese mismo puesto en ese mismo sector de la oposición.

Pero el jachallero no es nuevo en esta idea de la conducción departamental y por eso en esta ocasión no sólo se encuentra acompañado de militantes que siempre estuvieron con él, sino que ahora también sumó una pata interesante que no acompaña al actual intendente Vega, quien tiene la venia del Gobernador Sergio Uñac para ir por la reelección.

“Los tiempos se van acortando y estamos trabajando un poco más cerca. Formo parte de un partido municipal que se llama Modad y hemos decidido brindar apoyo a Orrego”, contó Figueroa.

Modad está constituido por diversas vertientes políticas, desde ideales radicales, pasando por socialistas y algunos justicialistas. Son precisamente estos los que

“Nunca integré en lo personal un sector oficialista. Mis orígenes son radicales, pero siempre estuve del lado de la oposición”, mencionó Figueroa quien fue concejal en 1991 al 95 donde allí también fue edil Jorge Barifusa.

Y según mencionaron las fuentes, un sector que en las últimas elecciones estuvo acompañando a Barifusa, es el que ahora decidió alinearse tras las filas de Figueroa. Parte de ese sector justicialista tiene base en Ivonne García quien fue en algún momento una pieza clave para el armado estructural del ahora diputado departamental Barifusa.

De igual modo, como existen otras vertientes dentro del departamento que se alinearán en el sector opositor, habrá que esperar a ver si hay consenso o existe alguna posibilidad de pelear en las PASO para definir el candidato en las generales.