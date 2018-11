Por Capital, se abre una dura interna en el frente Cambiemos

Los intereses en aspirar a competir por conducir la Municipalidad de la Capital expuso un duro cruce que promete tener un interesante duelo en el sector de Cambiemos. Es que Rodolfo Colombo desde las elecciones pasadas nunca dejó de mostrar su interés y trabajo por la Ciudad de San Juan y ahora quien se sumó con esa intención por el mismo sector es el basualdista y actual concejal Gonzalo Campos. Es precisamente entre estos dos actores que se sacaron chispas y dispararon municiones verbalmente.

Colombo compitió en las elecciones de 2015 y perdió ante el actual intendente Franco Aranda . Pero desde ese entonces, el actual titular de la UDAI San Juan de Anses siguió mostrando por la Capital por el partido Actuar que conforma el frente Cambiemos. Pero ahora es el dos veces concejal de Producción y Trabajo, Gonzalo Campos el que dijo que quiere ser representante de Cambiemos. Es que ya no puede continuar siendo concejal y fue contra Colombo al mencionar que “Colombo ya perdió muchas elecciones”.

Esas palabras generaron malestar en el funcionario nacional y cargó contra el edil aunque de una manera indiferente al decir “ni se quién es Campos. Hay que preguntarle a Roberto (Basualdo) que es del partido de él o creo que era del partido. Yo me muevo más por otras cuestiones. Uno tiene el derecho de pensar y decir lo que quiera. De mi boca no es escuchado decir que soy candidato o precandidato”.

Pero Colombo no quiso ingresar más en polémica y a modo de bajarle el tono al cruce dijo: “Siento la política desde otro lugar. No soy de los que creen que en la política me voy a posicionar por hablar mal del otro. Hoy la gente espera de nosotros que demostremos”.