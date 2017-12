Caselles sobre el quórum: “Fui la diputada 130”

La diputada nacional sanjuanina que conforma el bloque Todos Juntos por San Juan (junto a Walberto Allende y Florencia Peñalosa) sostuvo que fue la legisladora número 130 en sentarse en la banca para dar el quórum en la sesión teñida de disturbios que terminó levantándose por pedido del interbloque de Carrió.

La sesión extraordinaria que trataría las reformas previsional y impositiva, que terminó levantándose tras un pedido de la oficialista Carrió, luego de grandes disturbios ocurridos dentro del Congreso y hechos de violencia en sus alrededores, llegó a conseguir quórum para debatir por los diputados sanjuaninos.

Cambiemos necesitaba 129 legisladores para debatir y la mitad de esos votos para aprobar la reforma, que según entiende la oposición y parte del oficialismo, perjudica a los jubilados.

Parte de la polémica se disparó cuando Walberto Allende, que se creía que quizá no daría quórum, se sentó en su banca y con eso los números le daban a oficialismo para comenzar la sesión. Pero tras el anuncio del presidente de la cámara de que se iniciaba, el disturbio ganó terreno y hubo desmanes.

La sorpresa se dio cuando desde la cámara comenzó a incrementar ese número ya que llegaron a haber presentes 131 diputados, desencadenando un confuso hecho.

Tras un diálogo con Radio Sarmiento, la diputada Graciela Caselles sostuvo “nosotros charlamos con el Gobernador y queríamos dar el debate. Nosotros planteamos muy claro que íbamos a votar en contra, de hecho, los números ayer estaban para que la ley no saliera. Yo fui la diputada 130 para el quórum, no nos dejaban pasar, fue difícil poder ingresar al recinto”.

“Para la sesión del lunes aún no lo hemos charlado. La idea es seguir con nuestra postura de votar en contra y si hay que dar el debate, lo daremos. Pero la sesión del lunes va a ser lo mismo, volver a provocar a todos de nuevo. Personalmente, me parece que esta gestión no debiera llevarse adelante”, contó la diputada nacional por San Juan.