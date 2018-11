Castro le bajó el tono a los dichos de Pacheco y dijo que tienen un muy buen diálogo y relación

Luego de la mención que hizo el concejal de Angaco Mario Pacheco acerca del intendente José Castro donde mencionó que lo mandaría “a una escuela de transparencia y manejo de la cosa pública”, el intendente buscó bajarle el tono al cruce y dijo que todo está fuera de contexto. Además sostuvo que se juntará con los concejales de su sector para dialogar.

La reacción de Pacheco se dio porque el intendente Castro “mandó a trabajar” a los concejales en el marco de un juicio político que promovió un sector por la creación de un secadero municipal. Esto molestó al concejal Pacheco, quien supo ser presidente del Concejo Deliberante y aliado de Castro, pero parece esto haberse trizado en las últimas semanas.

A raíz de los dichos de Pacheco, Castro le bajó el tono a la situación y dijo que “creo que hay un mal entendido. Hay una situación que puede estar fuera de contexto. No he dialogado con Mario hasta el día de hoy. No creo que el contexto de la conversación haya sido ese. Considero desde mi punto de vista, no le doy importancia a la situación”.

“Nosotros mantenemos muy buen diálogo y muy buena relación. La verdad que hasta que no dialogue con él no podré decir nada”, mencionó Castro.

El intendente dijo que apuesta “al diálogo y a la construcción colectiva. Mario y Valeria (Garay) son concejales de nuestro equipo y no tengo nada que decir al respecto. Dialogaré con Mario para ver cuál es la situación al respecto”.

Con estas declaraciones, el jefe comunal le puso paños fríos a la contestación del concejal que se sintió molesto por sus dichos semanas atrás.