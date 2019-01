Al rojo vivo. Así está la interna del frente Todos en Angaco. Luego de que el concejal Mario Pacheco dijera que el departamento no necesita un intendente al que le hagan los deberes, en clara alusión a su competidor en las PASO, Alejandro Castro, hermano del actual jefe comunal, salió con los tapones de punta y no dudó en decir que es él quien tiene el apoyo total del gobernador Sergio Uñac.

Al referirse a los dichos de Pacheco, el joven precandidato explicó “soy socio-gerente de la única empresa exportadora que tiene el departamento. Desde la actividad administrativa creo que tengo la experiencia suficiente y si vamos a la actividad municipal acá lo que interesa son las de gestionar y trabajar. Además tengo la experiencia de José (por su hermano, el actual intendente) quien va a trabajar conmigo conjuntamente en el municipio”.

Además y en forma tajante expresó que “yo tengo DNI, tengo identidad propia, yo no necesito a nadie que me haga los deberes. Yo tengo mi identidad, impronta propia y vengo acá a continuar un proyecto que no es ningún invento. Yo no necesito a nadie que me venga a decir lo que debo hacer, ya que tengo la suficiente capacidad administrativa y conducción. No soy ningún caído del catre”.