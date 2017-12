Causa de la ART: Moisés Lara dice que no le llegó la cita para declarar ante el juez

La causa en la que se investiga el posible fraude a las arcas provinciales en la contratación de la ART por parte del Gobierno provincial durante la gestión anterior, parece moverse pero eso recién se sabrá a la hora de las declaraciones testimoniales. La novedad es que uno de los hombres claves, como es Moisés Lara, quien se desempeñó como gerente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), dijo que aún no le llegó ninguna notificación ni citación para presentarse ante el juez, algo que el magistrado y el fiscal que entiende en la causa, aseguraron que serían desde este jueves.

El juez Pablo Flores, titular de Segundo Juzgado de Instrucción, junto al fiscal de instrucción Daniel Galvani, aseguraron que desde este jueves comenzaban las declaraciones testimoniales. Esto colocaría frente al juez a Lara y Flavia Nayar Ojeda por parte de la aseguradora; y a Oscar Bernard como parte del gobierno de aquel entonces.

Si bien se mencionó que este jueves comenzaría la citación, Moisés Lara dijo: “Hasta aquí no me llegó ninguna cédula. Cuando nos citen y llegue la notificación, haremos lo que tenemos que hacer a disposición del juez, no tenemos ningún problema. Nosotros no somos dueños de la empresa, somos empleados”.

Ahora queda abierta la etapa de testimoniales ya que es una incertidumbre quienes asistirán a presentarse ante el juez Flores.