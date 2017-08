Comerciantes de Rawson presentarán un plan estratégico de comercialización

Para poder determinar zonas comerciales en el departamento de Rawson, Marcelo Vargas de la Cámara de Comercio del Interior y Carina Quiroga que pertenece a la Asociación de Comerciantes de Rawson, presentarán un plan estratégico para mejor la comercialización en la zona. Al proyecto, lo recibirán los distintos partidos políticos que participarán de las elecciones legislativas en Octubre.

Los comerciantes de Rawson se reunieron para determinar algunos aspectos que tendrán en cuenta en el proyecto. Vargas, en dialogo con DIARIO HUARPE, sostuvo que “nosotros vamos a escuchar a los trabajadores para que nos cuenten qué problemas están teniendo, de esta manera podemos plantear posibles soluciones”.

“Durante varios años, no importa el gobierno de turno, no ha habido una planificación correcta para el comercio en Rawson. No hay zonas determinadas para cada rubro”