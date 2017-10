Campaña por la Donación de Órganos, en medio de las elecciones

En medio de las elecciones, algunas escuelas de la provincia fueron epicentro de ayuda para una Compaña por la Donación de Órganos del Incucai. En este caso, uno de los establecimientos educativos que contó con esta mesa fue la Escuela Fontana.

Al ingreso del establecimiento educativo, la gente que ingresa se topará con la mesa en la que atienden al público Antonia Varas y Graciela Casívar, quienes tienen la función de anotar a la gente que desee ser donante y explicar sobre la temática.

Más datos sobre la donación

¿Cuál es la labor del día del hoy?

Estamos en la Campaña por la donación de órganos. Por ello estamos realizando actas de donaciones en las que las personas manifiestan su voluntad de donar.

¿Cuántas personas hay en lista de espera?

Hay muchas personas en la lista de espera, más de 10.000 personas que esperan órganos o sólidos.

¿Cómo debo hacer para ser donante?

Inscribirse para aparecer en la página de Incucai como donante.

¿Cómo la gente verifica si es o no donante?

Se ingresa a la página del Incucai, www.incucai.gov.ar . En el rincón izquierdo puede corroborar si estará o no registrado. Les pide DNI, nombre completo y fecha de nacimiento y allí les arrojará el resultado si están o no inscriptos. Esto es en el caso de aquellas personas que alguna vez se inscribieron y no sabe si están inscriptos en el listado o no.

Cuando uno ya está registrado ¿Cómo continúa el proceso?

Cuando uno está registrado, de llegar ese día en que puedas ser un posible donante, se cruzan los datos con el Incucai y aparece la persona con la voluntad de donar. Inmediatamente se le avisa a la familia que es un posible donante y ellos son los que tienen la última palabra. Su la familia se niega no se puede oblacionar. Por ello hay que hablar antes con la familia y contar la situación.

¿De los inscriptos, que porcentaje de donantes se concreta?

Hay sólo un 5 % de personas que pueden ser posibles donantes ya que para concretar la donación deben estar en terapia intensiva, tener muerte cerebral o encefálica. De allí salen los donantes de órganos. Cualquier accidente que ocurre en la calle con parada cardíaca puede donar corneas, tejidos y huesos.

¿Las personas que quieran averiguar más al respecto dónde deben comunicarse?

Pueden llamar al 4277572 o en Inaisa en el Hospital Rawson. 4201029 es el número de Inaisa. Cualquier duda deben acercarse y preguntar.