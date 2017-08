Concejales dieron marcha atrás con”la ley” de las bolsas biodegradables

Luego del veto del proyecto que se había aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, que obligaba a los supermercados a entregar bolsas biodegradables a los clientes, los ediles volvieron a tratar la iniciativa que retornó al cuerpo deliberativo, pero esta vez no tuvo éxito.

Un proyecto presentado por la oposición en la Capital había obtenido la aprobación de los concejales oficialistas e indicaba la entrega de bolsas biodegradables de parte de supermercados. Pero luego, al momento de la promulgación de la ordenanza, el intendente Franco Aranda decidió vetarla argumentando que la ley no preveía una sanción para quienes incumplieran, que posiblemente el costo de las bolsas se iban a trasladar a los productos y otro de los fundamentos fue que sólo la ley se circunscribía sólo a supermercados e hipermercados, dejando de lado al resto de comercios que entregan las bolsas contaminantes.

Tras más de dos semanas de debate, donde el cuerpo oficialista había mencionado que el pedido del intendente había sido mejorar la propuesta, ahora el proyecto terminó cayéndose ya que los concejales oficialistas que habían votado a favor la primera vez, en esta oportunidad no dieron el apoyo que había recibido la oposición.

De los 12 concejales que tiene el cuerpo deliberativo, sólo 5 votaron a favor en esta ocasión y los 7 restantes de abstuvieron de hacerlo. Entre ellos los 5 que responden al bloque oficialista del intendente Aranda y 2 que pertenecen al bloque Producción y Trabajo, pero que en varias oportunidades votaron a favor del oficialismo y no alineados con Cambiemos o Actuar, quienes a nivel provincial unen fuerzas en Cambiemos curiosamente junto a Producción y Trabajo de Basualdo.

“Los concejales del oficialismo y otros dos más fueron funcionales al criterio del intendente. Recién a partir de marzo del año que viene podrá presentarse nuevamente un proyecto mejorado. Desde el oficialismo ni siquiera hicieron una propuesta. Ahora nosotros mejoramos unos problemas técnicos de la redacción y la aplicación de sanciones, algo que antes no preveía”, expresó el impulsor Gabriel D’amico.

El edil además sostuvo que “el proyecto de amplió a los autoservicios, además de los supermercados e hipermercados. El traslado hacia los precios es un pretexto, acá sólo beneficiaron a los supermercados e hiper. Hace un año que los supermercados no entregan las bolsas, las venden y así mismo se ahorran dinero porque ya no gastan en bolsas, y ese ahorro no se trasladó a los precios tampoco”.