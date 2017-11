Conocé qué piensan diputados sobre el Presupuesto 2018

Tres diputados de distintos bloques de la Legislatura provincial, que asistieron a la explicación del ministro Gattoni, contaron qué piensan y cómo ven el presupuesto del Gobierno provincial para el próximo año.

Eduardo Castro – Diputado Bloque Juntos por San Juan (foto: centro)

Carlos Munisaga – Diputado Frente Renovador Somos San Juan (foto: izquierda)

“Hay que destacar el presupuesto equilibrado, una ecuación positiva que destina el 74 por ciento de los recursos al gasto corriente y un 26 por ciento a infraestructura y obra pública, algo que no es común verlo en el resto del país. Otra cosa para destacar es que el presupuesto no se financia con endeudamiento, sino con fuentes del Tesoro Provincial, cuando vemos que a nivel nacional el presupuesto no cierra por ningún lado. Pero hay otras áreas que no han recibido el aumento de la media del crecimiento, como es el caso vivienda, donde Nación disminuyó los recursos para la construcción de casas y la Provincia ha tenido que salir a cubrir ese faltante de recursos para mantener el mismo nivel de construcción del año pasado”.