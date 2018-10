Correa se defendió y cruzó al Sindicato Médico por la denuncia

Luego de la denuncia que realizó el titular del Sindicato Médico, Daniel Sanna, contra el secretario Técnico de Salud Pública, Roberto Correa, por considerar que no cumple con la Ley de Ética Pública al formar parte de empresas que prestan servicios al gobierno provincial, el funcionario acusado dialogó con DIARIO HUARPE y desmintió categóricamente todos los dichos.

Al mismo tiempo aclaró que la firma de la que forma parte no tiene ningún contrato vigente con el ministerio del que es autoridad.

“Todo lo que han denunciado es falso, no tengo idea con qué intencionalidad lo han realizado. Yo no pertenezco a la sociedad que el doctor Sanna menciona. Hace dos años, cuando asumí esta función, procedí a ceder todas mis acciones. La inscripción en el Registro Público de Comercio que él manifiesta no se ha realizado por cuestiones propias de la empresa y no mía”, dijo Correa. Esto en clara alusión a su participación en la firma “Hemodinamia San Juan” que según explicó cedió el 23 de diciembre del 2016.

También hizo referencia a los dichos que lo vinculan accionariamente con CIMAC al decir que “ellos dicen eso, ya que Hemodinamia San Juan es miembro de CIMAC. Pero no tengo nada que ver con CIMAC. Lo dicho carece de fundamentos”.

Correa si le reconoció a DIARIO HUARPE, en una entrevista que le brindó en su despacho del Ministerio de Salud, que forma parte de la firma Tomografía San Juan. “Esta empresa está compuesta por 33 personas. Yo no intervengo en la conducción, ni el directorio. Además jamás fue contratada por el gobierno. No hay pago alguno realizado desde el ministerio con Tomografía San Juan”. El funcionario aclaró que hay informes donde se demuestra que esto que dice es así.

Para cerrar el secretario Técnico adelantó que ya está en estudio una denuncia penal contra Daniel Sanna por injurias y calumnias. “Yo sospecho que esto surgió porque molesta que el Ministerio de Salud tenga un equipo tan sólido en la conducción”.

Las pruebas presentadas por Correa