Crearán un gabinete interdisciplinario para quien delinque por primera vez

Con el claro objetivo de tratar de reinsertarlos a la sociedad, desde la Corte de Justicia trabajan en un ambicioso proyecto para la creación de un gabinete interdisciplinario, dentro del fuero penal de Flagrancia, que atenderá a toda aquella persona que delinque por primera vez. La idea es que una vez que reciba la pena, y si esta queda en suspenso por no contar con antecedentes penales, el novato delincuente no regrese a su casa como si nada, sino que deba cumplir con una asistencia obligatoria a este gabinete para su atención.

“Vamos a generar un gabinete de contención, con tres psicólogos y tres trabajadores sociales, para contener a todos aquellos que delinquen ocasionalmente y que no tienen antecedentes. Sin dejar de sancionarlo por el acto cometido creemos que no debemos dejarlo abandonado a su suerte, sino que debemos apostar por su recuperación. Además de imponerle la pena, hay que apostar a su recuperación. Tenemos que apostar en ganar a ese sujeto y no a perderlo”, dijo Guillermo De Sanctis.

El ministro de la Corte de Justicia aclaró que esto se utilizará en aquellos casos que el delincuente sea primerizo y en donde el proceso sea abreviado con una pena en suspenso. “No debemos dejarlo ir a la casa, hay que darle una tarea. Imponerle cargas procesales que sean obligatorias y una de esas cargas tiene que ser concurrir al gabinete una vez por semana o cada 15 días para entrevistarse con los profesionales, para saber qué lo llevo a delinquir. El objetivo es apostar fuerte para no perderlo. Todo esto se inscribe en el concepto de justicia terapéutica”.

En la actualidad hay un psicólogo trabajando en el fuero de Flagrancia, pero con el correr de las semanas este número crecerá para la implementación de este gabinete interdisciplinario.