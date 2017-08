Cristina Kirchner insiste con que ganó: “No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, insistió esta tarde con que “ganó” las elecciones PASO del domingo y anticipó una batalla política por el recuento de votos. Para la expresidenta, el gobierno de Mauricio Macri ejecutó una “manipulación de los resultados” y adelantó que “no” van a “parar hasta que se cuenten todos los datos”.

La exmandataria difundió un comunicado en el que asegura que Cambiemos “perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pretenden manipular el resultado electoral”. En el “mensaje a la ciudadanía”, Cristina se quejó porque, su juicio, se enfrentó a “un Gobierno con la suma del Poder Público”.

“El Gobierno planteó un plebiscito sobre el ajuste, y lo perdió: dos de cada tres argentinos le han dicho que no. Que así no se puede seguir. Y ayer por la noche vivimos un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder”, aseguró en un comunicado que difundió por las redes sociales.

“Ahora solo nos queda esperar el escrutinio electoral definitivo. Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios, buscarán ocultar, maquillar, distraer y confundir. Pero no van a poder”, insistió la ex jefa de Estado.

En el documento también se resaltó que el espacio puede “crecer y salir al encuentro de una mayoría social que espera una mayoría política y electoral que los represente y los defienda”. “Lo haremos con la mano abierta y con responsabilidad. La ciudadanía ha pedido cambiar el rumbo económico y seremos leales a este mandato democrático”, concluyeron en el documento.

Fuente: Clarín.