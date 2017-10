Cristina López: “Hacer política a partir de dolor, es macabro”

La candidata a senadora nacional por el espacio Todos, Cristina López de Abarca, pasó por la escuela Camilo Rojo para emitir su voto y dialogó acerca de la elección personal y de las sensaciones tras el termómetro social que generó la muerte de Santiago Maldonado. “Hacer política a partir del dolor, es macabro”, mencionó la albardonera.

Cristina López mencionó acerca de la muere de Maldonado que “hacer política a partir del dolor, es macabro. No me animaría a decir que se hizo política con esta muerte y no quisiera que se hiciera tampoco en el futuro, sí que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Acerca de su sufragio, mencionó que “tengo buenas expectativas porque soy candidata y uno siempre quiere salir bien. Un día como estos siempre tenía la compañía de mi madre y hoy no la tengo, seguro lo hace desde otra dimensión. Es una mezcla de sensaciones, pero estamos firmes para recibir lo que venga”, dijo en relación al fallecimiento de su madre semanas atrás.