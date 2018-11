Por cuestiones personales, renunció el director de Comercio de Capital

Nuevos cambios se vienen en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Es que tres funcionarios de la casa comunal decidieron dejar su cargo. Los que renunciaron son el director de Comercio, Fernando Guerrero, director de Rentas y el director de Movilidad.

En dialogo con DIARIO HUARPE, Guerrero contó por qué decidió renunciar: “Me quería alejar un poco de lo que es la política y volver a mi estudio, soy abogado y quiero dedicarme a eso. Es todo por cuestiones personales”.

“Me sobrepasó el trabajo, no esperaba que fuera tan agotante. La política es desgastante. Ya hablé con el intendente Franco Aranda y el me entendió”, agregó el ahora ex director de Comercio.

Ante los rumores de una denuncia contra el abogado, Guerrero respondió: “No hay ninguna denuncia por coimas. Por suerte nunca tuve que pasar por esa situación. Debe ser algo muy feo”.

La última actividad que tuvo Guerrero como parte del municipio, fue una reunión con vecinos de Trinidad, quienes quieren el cierre del boliche Luna Morena. “No sé quién venga en mi lugar”, concluyó Guerrero.