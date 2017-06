Daniela Castro y Gimena Martinazzo, las precandidatas más resistidas

La oficialización de listas de cara a las Elecciones Legislativas de octubre próximo dejó mucha tela para cortar. Como por ejemplo, el importante repudio de los sanjuaninos a la precandidatura de la actual diputada nacional del PJ, Daniela Castro, y la dirigente del PRO, Gimena Martinazzo, quien actualmente es la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la nación. En ambos casos ocupan el segundo lugar de la lista a Diputados Nacionales en los dos principales frentes electorales que tiene la provincia, Todos y Cambiemos.

Daniela Castro, quien asumió su banca luego del trágico fallecimiento de Margarita Ferrá de Bartol en 2013, recibió un repudio masivo luego de conocerse que integraría la lista para renovar su mandato. Su acercamiento a José Luis Gioja y el accionar en la Cámara de Diputados de la Nación, donde no siempre votó apoyando la postura del gobernador Sergio Uñac fueron determinantes para la reacción de cientos de sanjuaninos que pusieron el grito en el cielo al enterarse que ocuparía el cupo femenino de la lista, atrás de Walberto Allende. Incluso, desde adentro del PJ local, recibe duras críticas.

Gimena Martinazzo, acompañante de Eduardo Cáceres en la lista a diputados nacionales por el PRO, también recibió el rechazo en las redes sociales e incluso la burla luego de un grosero error por la salutación realizada el pasado 20 de junio cuando escribió Bandera con “V”. Su falta de reacción ante el problema surgido con la quita de Pensiones No Contributivas fue determinante en el pensamiento de los sanjuaninos. Acción que incluso hizo pensar, a más de uno dentro del espacio del presidente Macri, que no debía ocupar un lugar. Esto finalmente no pasó y las redes sociales emitieron su opinión.