Dante Vega: “Todo funcionario público debe dar explicaciones en el marco correcto”

A escasos días de haberse dado un fallo histórico en el país, dónde un Tribunal Federal en Mendoza resolvió que cuatro ex magistrados federales fueran condenados a prisión perpetua por ser cómplices del sistema represor durante la última dictadura militar, el fiscal federal que acusó a los funcionarios dialogó con este medio sobre el caso y la repercusión que tuvo.

“Es un precedente jurisprudencial muy importante para analizar la relación del Poder Judicial y el terrorismo de Estado en la Argentina”, afirma de entrada Vega y agrega sin dudarlo que “el terrorismo de Estado no hubiese sido posible sin la cooperación del Poder Judicial”.

Para el fiscal federal que está en el foco de la escena judicial por el fallo histórico conseguido en Mendoza, lo resuelto “marca un precedente ineludible a la hora de analizar la responsabilidad judicial durante esta etapa tanto en Córdoba, como en San Juan cuando el día de mañana se juzgue no solo al exfiscal Juan Carlos Yanello, que está imputado, sino a cualquier otro miembro del aparato judicial cuya responsabilidad surja de los hechos ocurridos en esta etapa”.

¿El fallo de Mendoza es una presión para los juicios que desarrollan en el país, como es el caso de San Juan?

El sistema jurisprudencial argentino no es de jurisprudencia vinculante obligatoria, ni siquiera los fallos de la Corte Suprema son obligatorios. Se demostró últimamente en toda su dimensión con el 2×1 y el fallo de la Corte Federal que los tribunales inferiores se apartaron en numerosas juridiscciones. No hay una jurisprudencia obligatoria pero si un valor, un precedente que es importantísimo. Es un fallo dotado de autoridad porque nunca antes se había juzgado de esta manera en el país ni en el mundo.

¿Cómo analiza lo ocurrido con el cortista Juan Carlos Caballero Vidal (imputado por el fiscal federal local Francisco Maldonado) y las posteriores declaraciones emitidas?

Firmé junto con Maldonado la presentación en Diputados por los dichos de Caballero Vidal para que fuera el poder político el que lo analizara.

En un primer momento no sabíamos si hablaba a título personal u oficial, en una declaración que constituía una amenaza al fiscal federal. La frase, el contenido, resultaba inquietante.

Todo lo pusimos en mano de quien teníamos que ponerlo que es la autoridad legislativa de San Juan. Después no sé qué resultado tuvo. Fue una suerte de llamado de atención para la ciudadanía, para tomar nota de cómo reaccionan algunos jueces a hechos que impliquen un cuestionamiento a su accionar.

¿La sociedad local está preparada para, hipotéticamente, a un fallo similar al de Mendoza?

Creo que la sociedad está interesada en que se aclaren todas las situaciones vinculadas al terrorismo de Estado, las responsabilidades que pueden caber a los involucrados, no solamente al Poder Judicial, sino a otros sectores civiles que pudieron haber estado involucrados en el período más negro de la historia Argentina. No me cabe duda que interés social va a haber, ahora hay que manejarse, como con todo tema penal, con responsabilidad y con mesura porque son temas delicados.

Hubo un hecho particular de Caballero Vidal donde no quiso responder ante la requisitoria de la prensa…

Todo funcionario público debe dar explicaciones pero también en el marco correspondiente. Que se entienda bien lo que digo, que sea miembro del Poder Judicial, sea local, federal o de la más alta jerarquía debe dar explicaciones dentro de lo que corresponda a la sociedad.

Nosotros, los funcionarios públicos, somos los más obligados al respecto. Eso no quiere decir que se tenga que cumplir con el requerimiento de la prensa en cualquier momento y en cualquier circunstancia.

¿Avanza la causa contra el exfiscal federalJuan Carlos Yanello?

Hay que conseguir e integrar un tribunal con jueces de otras provincias. Va a ser difícil encontrar jueces de la jurisdicción que lleven adelante ese juicio pero una vez que se integre, no hay obstáculo alguno para avanzar en el juzgamiento.

¿Sobre el megajuicio en San Juan que análisis hace?

Es un juicio muy importante al estar tantas fuerzas involucradas y ahora, terminado el juicio en Mendoza, es uno de los más importantes del país. La cantidad de víctimas, de imputados, por la variedad de los hechos, se está juzgando allí todo el repertorio delictivo de la dictadura.