Desde el Gobierno dicen que la documentación de las obras no está toda en la provincia

“No toda la documentación está en San Juan”. Esa fue la frase que utilizó el ministro de Infraestructura de la provincia, Julio César Ortiz Andino, al referirse a las obras que mencionó el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hoy detenido en el penal de Marcos Paz. La mención del ex ministro kirchnerista tuvo lugar en una misiva que escribió tras las rejas y apuntando al ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, donde sembró un manto de dudas respecto al manejo de las obras que Nación encaró en tierra cuyana.

Tanto el Gobierno provincial como el actual diputado y ex gobernador sanjuanino, mencionaron que estaban dispuestos a entregar toda la documentación, si es que la Justicia investiga de De Vido lo denuncia. Pero desde la cartera de infraestructura explicaron que no todos los papeles están en poder de la provincia, por lo que la información plena no están en todos los casos en San Juan.

“No toda la documentación está en San Juan, pero gran parte sí. Hubo obras netamente provinciales con aportes de la Nación como el Centro Cívico, Teatro del Bicentenario, Estadio del Bicentenario. Estas fueron obras con aportes mixtos pero como eran obras de patrimonio de la provincia, toda la documentación la tenemos nosotros”, mencionó Ortiz Andino.

Por otro lado, el ministro contó que hubo obras que fueron netamente de Nación, como las de caminos donde “esa documentación consta en Vialidad Nacional, pero las pueden obtener sin ningún problema”.

En relación a la modalidad en la que se elegían las empresas para realizar las grandes construcciones, dijo que “hay obras que fueron licitadas de distintas formas y en algunas la provincia de San Juan ni siquiera participaba porque se hacían directamente en Nación, como por ejemplo el caso de la Ruta 150 con Vialidad Nacional. Siempre en las grandes obras hubo participación de empresas de afuera y las obras están bien terminadas”.