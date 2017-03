Desde UDAP dijeron que no cederán ante “presiones del Ministerio de Educación”

Este martes se celebró una nueva reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los representantes de los tres gremios docentes. En la misma, los sindicalistas presentaron el rechazo a la última propuesta salarial llevada por el Estado del 18% de incremento en dos cuotas.

No obstante, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, no presentaron una nueva salarial teniendo en cuenta que los gremios decidieron adherir a los cuatro días de paro convocados por Ctera a nivel nacional para 15, 16, 21 y 22 de marzo próximos. Por ello, la paritaria quedó en stand by hasta el lunes venidero en el que los sectores se volverán a reunir.

En este contexto, la secretaria general de UDAP, Graciela López, le recordó a la comunidad educativa “que en el marco de la Constitución nacional, la Constitución provincial y de la ley 23.551 se garantiza la libertad de trabajo como así también el derecho de huelga”.

“Ante presiones ejercidas por autoridades políticas del ministerio de Educación, informamos que los trabajadores de la educación de gestión pública y privada comprendidos entre el primer grado del escalafón hasta el supervisor general pueden ejercer el derecho a huelga y no están obligados a otorgar información relacionada con dicha medida”, afirmó.