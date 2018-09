Este viernes el Gobierno de la provincia firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por un monto de $ 78.500.000 que será destinado a la implementación de líneas de créditos para pymes y micropymes. Además se firmó otro acuerdo para empresas que deseen participan de la mayor exposición de vinos que se realizará en Amsterdam, Holanda, en el mes de noviembre.

El dinero que aporta el CFI se destinará para las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia, ya sean nuevas o existentes, que presenten proyectos que se canalicen dentro de la línea de créditos para la reactivación productiva y de la línea de créditos para la producción regional exportable.

En sus palabras, Ciácera aseguró que “siempre es importante llegar con líneas de crédito a las economías regionales, en este caso a San Juan, para apoyar a las pymes y micropymes, motoras del desarrollo económico en país. También acercamos más de ocho millones de pesos para el programa comercial destinado a quienes participen de la Feria Internacional del Vino en Holanda”, expresó.

El CFI administrará los recursos asignados a la Provincia, acorde con las normativas de su Fondo Federal de Inversiones. El plazo de vigencia del presente convenio será de doce meses a partir de la fecha de la firma del convenio.

A su turno el gobernador Uñac agradeció la firma de los convenios y destacó que “el CFI es un organismo federal que está siempre presente en la vida activa de los sanjuaninos. Esto demuestra que cada vez que la Provincia de San Juan propone algo, tiene ver siempre con fortalecer la renta productiva”.

El segundo convenio firmado contempla la organización por parte del CFI de una misión técnica y comercial a fines de participar en la Feria Internacional World Bulk Wine Exhibition que realizará su edición de 2018 en la ciudad de Ámsterdam durante los días 26 y 27 de noviembre. Esta acción es de suma importancia a efectos de continuar los esfuerzos realizados para alcanzar la inserción internacional del vino a granel de San Juan en los mercados del mundo.

Para garantizar la participación de bodegas de la provincia, el Gobierno aportará los recursos humanos y el CFI la asistencia técnica, infraestructura y movilidad necesarios hasta un total de $8.500.000, con destino a las acciones definidas en el acuerdo.

Ciásera aseguró que seguirá al frente del CFI

Tras las versiones que indicaban que Juan José Ciásera iba a abandonar la presidencia del CFI que ostenta desde hace tres décadas, el mismo ingeniero químico con fuertes lazos con San Juan, aseguró que no dejará su cargo por que los gobernadores se lo han pedido.

El CFI es un organismo de gran importancia estratégica y económica para los gobernadores ya que cuenta con un presupuesto anual de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos que recibe por una deducción del 1,9% de la masa coparticipable que la Nación gira a las provincias.

Hace un par de meses se habló de que había sectores del macrismo que consideraban al menos dudoso el hecho de que Ciásera llevara 30 años al frente del organismo y hasta se habló de que le habrían pedido su alejamiento ya que le atribuyen una fuerte pertenencia a las filas del peronismo más ortodoxo.

Sin hacer alusión a estas versiones, Ciásera explicó que fue él quien, en algún momento pensó en renunciar a la presidencia cuyo mandato vence en 2022. Pero luego aseguró que él mismo le llamó a los gobernadores para pedirles su opinión pero ellos le pidieron que no renunciará.

El ingeniero explicó que el mismo Uñac, entre otros gobernadores, le pidió que no deje el cargo y agregó que “yo no soy hombre de huirle a las turbulencias y por eso me quedé para ayudar a afrontar esta crisis”, aseguró el titular del CFI.