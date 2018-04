Dietrich sobre Agua Negra: “No puede frenarse una obra que no existe”

Ante los diputados nacionales el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, habló sobre el Túnel de Agua Negra y las versiones que indicaron un freno en su construcción al decir que “no puede frenarse una obra que no existe”. En el mismo sentido aclaró que el gobierno argentino negoció muy mal con Chile el pago de la obra binacional.

“Con respecto al Túnel de Agua Negra debo decir que no hay ninguna obra paralizada, porque no hay obra. No puede frenarse algo que no existe. No hay sobreprecios porque no hay obra y no hay licitación”, dijo de manera tajante el ministro de Transporte.