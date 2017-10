Diputados quitó el impuestos de Ingresos Brutos a empresas de transporte

Con la finalidad de mejorar la competitividad en el sector del transporte, la Cámara de Diputados le quitó hoy un impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas que operan en San Juan. Esto se dio en la undécima sesión del periodo ordinario. También hubo cruces entre la oposición y el oficialismo por un proyecto que implicaba un cambio en el Código Procesal Civil, Comercial y de Minería de la provincia.

La legislatura provincial volvió a tener actividad en el recinto en la mañana de este jueves con una nueva sesión que encabezada por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Rubén Uñac. La misma comenzó pasadas las 10 de la mañana y se extendió por más de dos horas para finalizar después del mediodía.

Uno de los principales temas que se aprobó (sobre tablas), guarda relación directa con la competitividad de empresas del sector del transporte. Es que se aprobó la eximición de Impuesto de Ingresos Brutos a las actividades de transporte internacional de cargas y/o pasajeros efectuadas por empresas constituidas en el país.

“Con esta modificación acomodamos un poco la legislación local a las jurisdicciones vecinas, por lo que eximimos de ingresos brutos a transportes de cargas y pasajeros. La condición es que sea internacional y que estén constituidas y radicadas en el país, más allá de que sean de capitales extranjeros. Estaremos iguales que las jurisdicciones vecinas. Vamos a ser competitivos con Mendoza en cuanto a empresas aéreas y terrestres”, explicó el diputado informante del proyecto, Rodolfo Jalife.

Por otro lado, lo que se aprobó también, aunque con cruces entre la oposición y el oficialismo, fue la modificación del artículo 277 del Código Procesal Civil donde establece las excepciones donde no se pueden aplicar el instituto de la caducidad de instancia o perención de instancia. Esto es específicamente para los juicios monitorios, un proceso muy acotado donde el juez determina que existe un documento válido por una deuda determinada, algo que presenta el actor, por lo que el juez dicta sentencia.

“Lo que se estableció ahora es que no se puede interponer la caducidad de instancia después de que se dicte la sentencia, es decir, que se invierten los pareles. Se reconoce el título, se dicta la sentencia y después el deudor puede oponer excepciones, pero lo que no se puede aplicar es la caducidad de instancia. Esta modificación beneficiará tanto al Estado como a los acreedores particulares que entablen este tipo de procesos”, explicó la diputada oficialista Marcela Monti.

Entre lo más destacado del jueves, se encuentra el proyecto del legislador de Dignidad Ciudadana, Fernando Moya, quien vela por la creación del “Registro de Obstructores de Vínculos Familiares”, algo que ya funciona en otras provincias.

“Esto pretende ser una herramienta para la justicia y llegar a cumplir con el mandato que exista con el régimen de visitas y los derechos del niño, cosa de mantener un vínculo con ambos progenitores y sus familias ampliada. El caso más común es cuando la separación es conflictiva y la pareja toma como rehén a los hijos y los utiliza para de algún modo castigar o atacar a su ex pareja. El registro permitiría, por orden judicial, incluir en el registro aquél progenitor que obstruye el vínculo con el otro. Al estar incluidos en el registro tendrán sanciones e inhibiciones como no poder postularse a cargos públicos electivos, no ser nombrados en el estado provincial, no recibirán viviendas en planes de vivienda sociales, entre otras”, contó el legislador.

El proyecto fue girado a comisión tras tomar estado parlamentario en la sesión de este jueves.

El Podio de Diputados

1) Rodolfo Jalife: Presentó ante la asamblea el proyecto de eliminación de Ingreso Bruto a empresas de transporte. Sacó todas las dudas que hubo.

2) Susana Laciar: La diputada de Producción y Trabajo tuvo diversos cruces con el oficialismo y defendió la no aprobación del cambio en el Código Civil. Pese al intento, no lo logró.

3) Fernando Moya: Autor de un proyecto que beneficiaría a los niños que muchas veces sufren tras conflictos de los mayores responsables de sus cuidados.