Distinguieron a los participantes del Cruce de los Andes

Una nueva reedición de la travesía cordillerana encarada por el Ejécito Libertador del general José de San Martín llegó a su fin. Por esto, se realizó una ceremonia para homenajear a los que participaron del cruce.

El Cruce de los Andes 2018 tuvo como participantes a historiadores, investigadores, docentes, miembros de entidades culturales y académicas, quienes fueron distinguidos en el salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico. Estas personas se transformaron en agentes divulgadores de la gesta libertadora, y en especial de los aportes de San Juan a la causa independentista y que fue a través de estas tierras por las que el General San Martín inició el camino de la liberación de América del Sur.

Bárbara Stoessel, una docente de Junín y protagonista del cruce, expresó que “este año he podido hacer el Cruce y me ha marcado la vida, porque más allá de que experimenté subir la Cordillera y tener todos mis sentimientos a flor de piel, encontré otros valores de decir, por ejemplo, ‘se puede vivir sin tener luz eléctrica’. Me llevo el paisaje, que me ha encantado. Estuve emocionada todos estos días, es un gran sueño y más allá de mi experiencia hoy lo voy a poder transmitir en las aulas”.

“Otra cosa que quiero valorar es que todo se puede con una organización y un grupo de gente donde hay compañerismo y no hubo conflictos. Parecía que nos conocíamos de toda la vida”, agregó la docente.

Por su parte, un emocionado Julio Fonseca, representante de la Confederación Gaucha, fue escueto aunque conciso en su declaración: “Para mí, era la cabalgata que me faltaba realizar, el Cruce de los Andes”.

Seguidamente, el jefe de la X Agrupación San Juan de Gendarmería Nacional, comandante principal Miguel Hugo Castagna, declaró: “Fue un gusto haber compartido esta marcha, gracias a la Gobernación que nos hizo partícipes y nos invitó. Uno que ha visto, que ha andado tanto por ahí, ve que esto es una patriada”.

“Con nuestra presencia no solamente estamos renovando la gesta sanmartiniana sino que estamos haciendo Patria, estamos marcando el lugar y el rumbo en un lugar donde no hay nadie”, señaló.

A su turno, el jefe del Destacamento de Infantería de Montaña 22, coronel Juan Carlos Hilger dijo: “Realmente fue una muy linda experiencia, lo disfruté mucho, conocí mucha gente y me llevo un grato recuerdo. Me parece excepcional el trabajo que está haciendo la Gobernación, sobre todo por mantener las tradiciones, renovar el valor de la argentinidad. He conocido gente muy especial”.

“Yo, que en el día de ayer cumplí 34 años de servicio, tuve la suerte de tener a cargo los mejores soldados que eran cuyanos. Siempre guardo en mi corazón y en mi memoria el recuerdo de aquellos soldados que tuve que entrenar y adiestrar y eran soldados cuyanos. Y ahora, después de haber visto a esos arrieros trabajando en la Cordillera, de ver a esa gente sufrida, entiendo el porqué de sus bondades. Realmente me llevo un recuerdo memorable que siempre voy a atesorar”, remató Hilger.

Quien también contó su experiencia cordillerana fue la historiadora, docente y vicedirectora del Colegio Central Universitario, María Cristina Hebilla, quien enfatizó: “Vi una Cordillera llena de diferentes formas de vida, como la de los baquianos, la de los arrieros, quizás una forma de vida que nosotros desconocemos pero el conocimiento que ellos tienen va de generación en generación y es transmitido de una manera particular. Ellos son también nuestra Patria”.

“Lo hermoso para mí ha sido compartir esta experiencia con ellos, estar en este espacio y compartir su forma de adaptación al nuevo turismo, a la historia, a la forma en que este espacio va cambiando. Para mí ha sido una experiencia emocionante no sólo históricamente sino a nivel de aprendizaje, de convivencia y de formas de vida”, agregó la educadora.

Hebilla cerró diciendo: “Esta es una experiencia que tiene que ver con la vida familiar, y de pronto iba por la Cordillera y decía por acá pasó mi abuelo, mi bisabuelo y ahora estoy pasando yo, es una historia que confluye muchas temporalidades y espacialidades”.

Un experimentado en materia de cruces de Los Andes es el vicegobernador de la Provincia, Marcelo Lima, que también dejó sus impresiones al respecto: “Con este Cruce se cumplió el objetivo planteado por el gobernador de recrear este paisaje con contenido histórico, esta gesta sanmartiniana que uno la valora cuando va transitando esos senderos tan complejos”.

“La Cordillera tiene una magia que nos permite sacar lo mejor de nosotros, entonces también hay que saber contemplar esto que la Cordillera lo hace muy bien”.

“Después del Cruce se hace un antes y un después, es una bisagra personal porque también hay un cruce interior. Desafiamos nuestra propia personalidad, de manera que estoy seguro de que a partir de ahora ustedes van a ser verdaderos paisanos porque van a llevar el paisaje adentro”, remató el presidente de la Cámara de Diputados.

Para concluir con los discursos usó la palabra el Gobernador Uñac: “Quienes hemos tenido la posibilidad de compartir alguna vez el Cruce de los Andes experimentamos emociones encontradas. Antes de salir, si uno se va a animar a hacerlo, durante y después del Cruce uno saca un montón de conclusiones, especialmente cuando se vuelve a la vida cotidiana”.

“Cuando conversamos hace algún tiempo con el vicegobernador para ver cómo hacíamos para que este cruce tuviera más vigencia que los anteriores, encontramos la vuelta perfecta en que el cruce tenía que ser lo más natural posible”, añadió.

Luego, el primer mandatario expresó: “Es un encuentro con la naturaleza y con uno mismo, es un desafío poder lograr cosas que por ahí uno no se imagina que puede alcanzar. Pero hay un desafío aún más importante y que es lo que ha destacado la docente de Junín, que dijo que había conocido un grupo de personas y en función de eso, la solidaridad y la meta de haber podido cumplir el gran sueño de realizar el cruce”.