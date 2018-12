Dudas por la ausencia de Orrego en el acto con Dietrich

Este miércoles llegó a la provincia el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, durante la recorrida de este dirigente del PRO, llamó la atención de todos la ausencia de Marcelo Orrego quien ya se lanzó como precandidato a gobernador por el espacio liderado por el presidente Mauricio Macri.

Tras recorrer diferentes obras, el ministro Dietrich presidió una rueda de prensa en la que surgió la pregunta obligada sobre el por qué Orrego no participó de la recorrida y el contacto con los medios. El funcionario nacional aseguró que se debió a “cuestiones de agenda” y desestimó por completo cualquier tipo de especulación al respecto.

El macrista aseguró que “ya habrá tiempo para discutir electoralmente que esto no afecte el trabajo de todos los días, la ausencia de Marcelo no se debe a algo en especial, no hagamos especulaciones innecesarias, las personas tienen sus agendas no venimos a hacer proselitismo de ningún tipo”, concluyó el dirigente.