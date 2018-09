Economistas locales coincidieron en que las medidas del BCRA darán previsibilidad

El acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado ayer amplió el monto del préstamo Stand By a 57.100 millones de dólares, esto es 7.100 millones de dólares más que los que había comprometido el organismo en principio.

Luego del anuncio realizado desde Nueva York por la presidenta del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, fue el turno del flamante presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Guido Sandleris, quien informó acerca de un nuevo régimen de política monetaria que regirá desde el 1 de octubre contemplando una banda cambiaria sin intervención, salvo que se superen los niveles de $34 y $44.

DIARIO HUARPE consultó a dos economistas sanjuaninos para conocer su visión acerca de estas medidas. Tanto Eduardo Coria Lahoz como Sergio Ejarque coincidieron en que las decisiones del Central aportarán previsibilidad al mercado en medio de la crisis económica y corridas cambiarias.

“La idea es trabajar el dólar con el mecanismo de bandas, que eso si bien es una cuestión operativa, lo que permitiría es plasmar en la práctica una exigencia del Fondo Monetario Internacional de que el Banco Central no intervenga en forma diaria o permanente en el mercado cambiario”, explicó Coria Lahoz.

En la práctica las bandas funcionan de la siguiente manera: por debajo de un nivel mínimo, el Banco Central compra dólares; por encima de un nivel máximo, el Banco Central vende dólares.

“Se han definido bandas bastante anchas, el margen es del orden del 30%. Es muy probable que por debajo de $34 no baje nunca más, con lo cual el Banco Central no tendrá que intervenir para comprar dólares. O sea que todas las compras de dólares van a depender de la demanda interna del mercado. Y, por ahora, no es de esperar que el dólar se ubique por encima de los $44. En la práctica esto implica que el Banco Central se va a retirar del mercado cambiario y obviamente protegerá las reservas que es un poco la exigencia del FMI”, agregó.

En el mismo sentido se expresó Sergio Ejarque al decir que “este tema de la banda le da previsibilidad al valor del dólar. Desde el punto de vista del mercado, con este piso y este techo en el valor del dólar, habrá una fluctuación. Por eso creo que el valor del dólar va a continuar sobre los $40”.

Lo que quiere el FMI es que no haya una suerte de convertibilidad, es decir un precio fijo del dólar. Por esta razón, ambos especialistas también concordaron en que es posible que el Banco Central vaya ajustando los límites de la banda a medida que el dólar aumente de precio.

“Cuando el dólar llegue a $43,50 es muy probable que el Banco Central corra la banda, por ejemplo a $38 y $48”, opinó Coria Lahoz. Mientras que Ejarque ejemplificó la misma situación al considerar que “es posible que el Central aumente la banda a $36 y $46”.

En definitiva, el BCRA lo que pretende con esta medida es atacar la inflación evitando la emisión de moneda, además de preservar las reservas en dólares.

“El aspecto positivo de esto es que para los extranjeros se les hará más económico venir a la Argentina a comprar como a hacer turismo, lo mismo sucederá con las exportaciones. Lo que hay que evitar es que la inflación no llegue a superar el techo que puso de precio del dólar, por eso el reajuste que irá haciendo el Central”, expresó Ejarque.

Sin embargo, los economistas no convinieron en los tiempos en que podría empezar a haber consecuencias positivas de estas medidas. Coria Lahoz afirmó que “los resultados van a verse a cortísimo plazo. Para que baje el dólar básicamente tienen que aumentar las exportaciones, cosa que va a empezar a ocurrir con bastante fuerza a partir de diciembre de este año”.

Por su parte, Ejarque fue más escéptico: “Argentina está atravesando una crisis muy fuerte. Creo que estas medidas que se están tomando ahora deberían haberse tomado dos años atrás. El gobierno insistió con el gradualismo, que no le dio resultado, y ahora toma estas medidas económicas. Yo considero que faltan tres o cuatro meses de ajuste de precios, un coletazo inflacionario y crisis, pero si puede atacarse la inflación de acá a seis podemos ver algún resultado”.