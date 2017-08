“El Estado gasta más de la cuenta y eso ocasiona inflación”

A días de las las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo domingo 13 de agosto, el precandidato a diputado nacional por Acción por una Democracia Nueva, Vicente Mut, habló con DIARIO HUARPE acerca de sus aspiraciones políticas y las propuestas que llevaría al Congreso.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Yo soy médico hace 38 años y ejerzo mi profesión en mi consultorio particular. Tengo una familia dichosa, soy el papá de cuatro hijos y el abuelo de seis nietos.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Nosotros somos valencianos, así que preferimos la paella, después el asado y en tercer término las pastas.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-La inseguridad es el producto de la ausencia del Estado. El Estado no ha resuelto los problemas que tiene que resolver en el sentido de que nuestros jóvenes estudien y a través de la educación caminen hacia un proyecto de una vida dichosa, que su vida tenga motivación. Cuando estos chicos se escapan del sistema, porque se atrasan, repiten y abandonan la escuela, caen en un vacío. Y digo en un vacío porque el Estado no tiene cómo contenerlos o se ha olvidado de contenerlos, y ahí se va generando el próximo delincuente. El Estado desde el presupuesto tiene que hacer frente a esto para evitar que sigan generándose nuevos delincuentes, sino la historia será hacer cada vez más cárceles.

¿Cómo se baja la inflación?

– La inflación tiene varias aristas, pero una fundamental que está en manos del Estado que es el equilibrio de las cuentas. Si el Estado gasta más de lo que le ingresa, va a generar billetes sin respaldo para hacer frente a ese gasto. El tema es que el Estado tiene que gastar lo que le ingresa. Evidentemente aquí se gasta más de la cuenta y eso ocasiona inflación. El Estado nacional se deja el 70% y los estados provinciales el 30% y esa es la proporción de la responsabilidad de la inflación de cada uno. Pero fundamentalmente es el Estado el que tiene que acomodar sus gastos para no caer en esto que tiene un altísimo costo que paga la gente más pobre. Nosotros creemos que debería haber un tribunal que se encargue de velar por la competencia libre para que no haya esos sobreprecios que terminan pagando otra vez el que menos tiene.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

– Tenemos un Estado muy caro que cobra impuestos como si fuese Suecia o Noruega y da servicios como si fuese Biafra. Yo creo que aquí tenemos uno de los problemas más graves que constituyen el costo argentino y que nos impiden competir en el exterior con nuestros productos. La generación de empleo tiene que ver con esto de poner impuestos y que esos impuestos nos vuelvan en obras y en servicios que generen mejor calidad de vida para las personas y así recorrer un camino virtuoso. Hoy pagamos impuestos que no vuelven otra vez a generar mejor educación, mejor preparación de los trabajadores y entonces evidentemente tenemos menos probabilidades de ocupar y de llevar adelante el trabajo repetitivo de limpiar una vereda o cosas por el estilo. que no es un trabajo denigrante, pero que vale 300 dólares aquí o en cualquier parte del mundo. Mejorar el trabajo implica también mejorar la capacitación de la mano de obra. Otra vez poner de manifiesto que ha habido políticas erradas por cuanto tenemos 6 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– La corrupción comienza con esta violación de la Constitución y la ley. Cuando el Gobierno nacional le trae fondos a los municipios saltando a las provincias, está violando las garantías constitucionales. Y se hace difícil el seguimiento de la burocracia para ver si el dinero se invierte adecuadamente. No olvidemos que la expresidenta Cristina Fernández denunció públicamente en un medio de difusión hace un tiempo atrás que las licitaciones de la obra pública del Ministerio de Infraestructura se hacían en los municipios y en las provincias. Esto quiere decir que esas licitaciones también estaban llenas de corrupción. Judicialmente se dice que si usted puede lo más, puede lo menos. Entonces, si el Gobierno nacional o provincial han podido violar la Constitución, la ley de coparticipación y la condición del federalismo, también pueden violarla para la corrupción. Debemos volver al orden jurídico para no cometer los mismos errores de siempre.

Si usted hubiera sido diputado, ¿Hubiese votado por la destitución de De Vido o para que se quedara?

– Definitivamente me parece que es un inmoral, esto quiere decir que no tiene condiciones para ejercer esa representación. Las personas que tienen inmoralidad están invalidadas por el primer artículo de la Constitución, no pueden ni dirigir ni ser dirigidos. Jamás podríamos tener un país bien conducido si los que nos conducen ya están procesados o camino a ser metidos presos.

¿Por qué deberían votarlo en la interna que tiene contra Zumel?

– Por esto que le planteaba recién. Hay errores que el gobierno nacional está cometiendo que evidentemente siguen una matriz como la del gobierno anterior. Creo que los argentinos en una gran mayoría eligieron un cambio. Este cambio tiene que ver con las transformaciones y aquí no hay que buscar transformaciones extrañas. Aquí tenemos que volver otra vez al cumplimiento irrestricto de la Constitución y la ley.