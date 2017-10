“El país se cambia con un fuerte liderazgo de hombres convencidos”

DIARIO HUARPE consultó a los candidatos a senador para conocer sus datos personales y, principalmente, qué país sueñan. El candidato a senador por el Frente Somos San Juan, Mauricio Ibarra, indicó al respecto.

“Un país bastante más justo que este, que premie al que se esfuerza, al que estudie, al que quiera vivir mejor y crecer. Me parece que hoy tenemos un país que es al revés; vale lo mismo el que estudia que el que no, el que trabaja que el que no, el honesto y el deshonesto. Ese país hemos construido en las últimas décadas y debe ser distinto. Y eso se cambia con un fuerte liderazgo, con hombres convencidos”.