“El presidente Macri quiere tener gente rica y gente pobre”

Celia Sanduay, precandidata a diputada nacional por el partido MO.VI.COM, visitó la redacción de DIARIO HUARPE y contó algunas de sus propuestas en materia de Seguridad, Inflación, Empleo y Corrupción. Además hizo referencia a lo que hace más allá de la política.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Soy secretaria en el Hospital Guillermo Rawson, pero cuando estoy en mi casa tengo un hobby muy lindo que es cuidar mis plantas, ya que colecciono cactus. Actualmente tengo 140 cactus. Así que mi pasión es la tierra.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Los domingos me encanta comer asado, yo no soy de comer mucha carne durante la semana, pero los domingos siempre comemos asado a las brasas o al horno. No cocino mucho, pero cuando lo hago siempre le gusta a mi familia. Tengo un nieto que si yo no le hago la tortilla de papa, él no come.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

– Actualmente, hay muy buenas propuestas a nivel nacional, pero los funcionarios de turno no las han tomado. También hay leyes que protegen a los sanjuaninos y que no se han ejecutado.

¿Qué es lo que más le preocupa en materia de salud?

-La salud en la provincia está prácticamente en agonía, ya que faltan muchísimos recursos humanos, de todo. Faltan médicos, enfermeras, camilleros, atención al público, falta muchísimo. Si no se hubiesen privatizados varias cosas del hospital estaríamos muy bien.

¿Cómo se baja la inflación?

– Tenemos un Gobierno de clase media alta, es decir que el señor presidente nunca va a pensar en la clase baja. Entonces creo que estamos muy mal económicamente. Creo que Macri quiere tener gente pobre y gente rica, por lo que la clase media está en extinción.