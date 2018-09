Eliminación de las PASO: Uñac disparó contra el PRO y apuntó a un gran acuerdo político

Una de las críticas de gran parte de la sociedad en los últimos años son las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tiene el código electoral argentino y que hace que los votantes vayan a las urnas para elegir a candidatos que quiere para la elección definitiva. Y esas PASO desde hace un tiempo que vienen siendo un factor de conversación puertas adentro de diferentes sectores políticos. Es justamente el gobernador Sergio Uñac disparó contra Cambiemos por la indecisión y apuntó a que puedan eliminarse siempre y cuando haya un gran acuerdo político.

La idea de eliminar las PASO se mencionó en el Justicialismo pero desde el sector principal de la oposición sanjuanina como es Cambiemos, salieron al cruce ante la posibilidad de que no haya más elecciones de este término. Pero ahora desde Nación expresaron la intención de terminar con las primarias abiertas, lo que marcó al mismo tiempo una contradicción entre Cambiemos provincial y nacional.

Es precisamente allí donde apuntó el Gobernador Sergio Uñac y dijo que “la gente del PRO de San Juan, cuando circuló esta noticia dijo que no. Ahora desde Nación dicen que las van a eliminar. Habrá que ver cuál es la posición del PRO ahora en la provincia”.

En relación a charlarlo con los diversos sectores, Uñac dijo: “Lo vamos a conversar. Si es bueno para todos, podemos llegar a hacerlo. Creo que mientras menos complicación electoral y más simplificación sobre las mismas para la sociedad, le sirve a todos los sanjuaninos”.

Si bien puede estar la iniciativa, esto debería hacerse a través de una ley ya que los plazos para alguna modificación se encuentran vencidos. Por este motivo, el gobernador dijo que “a esta altura hace falta un gran acuerdo porque hay que modificar una ley que está en un plazo donde no se podría modificar. Si no estamos todos de acuerdo, estoy seguro que no se podría avanzar”.