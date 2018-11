Hace tiempo el ex intendente de Valle Fértil, Francisco Elizondo expresó sus intenciones de competir por la intendencia del departamento. Como sus convicciones e ideas tienen base en el Justicialismo, la idea era ser parte del frente Todos, pero esto finalmente no sucederá. Es por este último motivo que Elizondo conformará un frente con Ángel Carrizo, quien supo ser candidato a ocupar ese mismo cargo en las últimas elecciones y esto servirá para competir frente al precandidato que coloque el frente que comanda Sergio Uñac.

Elizondo recibió la negativa por parte del oficialismo para ir a las PASO por el mismo espacio ante el actual intendente Omar Ortiz, quien se estima buscará repetir mandato con el aval del uñaquismo. La idea del ex intendente de ser parte del frente Todos se diluyó y derivó en la conformación de un frente con Carrizo, quien proviene de las filas del basualdismo y será el precandidato a diputado.

Pero esto no significa que Elizondo vaya a formar parte del basualdismo o frente Cambiemos, sino que la conformación será netamente departamental al menos por el momento, explicó.

“Voy a conformar un frente vallisto sin comprometerme con la provincia. Es porque no nos dieron la posibilidad de que haya internas, entonces como la gente me hace cree que quiere que volvamos, vamos a intentarlo”, explicó Elizondo y agregó que “por ahora este frente no llevaría a ninguna figura como candidato a Gobernador, aunque a eso lo veremos más adelante”.

“Soy justicialista y me dolería mucho salirme de allí, aunque a veces nos obligan. No vamos a estar en el frente Todos”, mencionó Elizondo que competirá bajo el nombre de Frente Unido, aunque podría contener alguna modificación el sello político.

Elizondo actualmente pertenece al cuerpo de asesores del Gobernador, pero esta participación en las próximas elecciones, podría alejarlo de ese puesto en el que se desempeña desde fines de 2015.

“Creo que uno tiene una trayectoria dentro del justicialismo, tengo 50 años militando y que de pronto nos den la espalda, creo que a nadie le gustaría. Me molestó que no pueda participar, podríamos haber ido a interna, no me quedaba otra cosa que responder a mi gente y hacer lo que estos haciendo con mucho dolor”, cerró el ex jefe comunal que buscará retornar a ese puesto.