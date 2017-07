Emotiva entrega de 25 licencias para taxistas y remiseros

En la mañana de este martes en Casa de Gobierno, 25 trabajadores de taxis y remises recibieron sus licencias para trabajar en el marco de la legalidad. Correspondiendo 19 a taxistas mientras que las 6 restantes fueron para remiseros.

Sobre esta decisión tan importante par brindar seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios, el Ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi comentó que “el gobernador nos pidió que nos reuniéramos personalmente con cada una de las personas que se les entrega licencia. Para asegurarles que existe esta voluntad política. Esta situación que suena tan formal es básicamente darle tranquilidad de cuando lo paren va a tener su carnet y su permiso. Darle tranquilidad que va seguir el sustento sin ningún problema. Hay que apuntar a la igualdad de oportunidades”.

Ariel Palma, Subsecretario de Tránsito y Transporte y uno de los responsables de que esto sea posible contó como fue el proceso: “Estamos en la segunda entrega de licencias. Cuando me encargaron el trabajo el desafío era cambiar la imagen y jerarquizar la repartición ya que estamos próximos a llegar al millón de habitantes, ese millón de habitantes se va mover y hay que controlar. Llevamos un año y medio de trabajo donde hemos estudiado y nos hemos reunido con todos los sectores. Estoy hablando de empresarios, choferes de transportes y usuarios. Gracias a este trabajo en conjunto, hoy entregamos licencias”.

Por su parte, el gobernador de la provincia también se expresó al respecto: “Estamos cumpliendo con los trabajadores de taxis y remises. Ellos van cumpliendo con lo que las leyes les exigen. Y quienes tienen como fuente de trabajo el manejo de esos autos pueden tener esa regularización que han pretendido durante mucho tiempo y nunca se daba. Gracias a dios sumamos 25 más a las 91 que entregamos la vez anterior”.

Además, Uñac adelantó que “tenemos que tender a llevar el sistema a una absoluta regularización y eso depende del esfuerzo del Estado y de ellos. Y ya están operativas las líneas que presentamos con el Banco San Juan, donde ellos a tasa subsidiada de un 9.99% van a poder cambiar sus movilidades. Las licencias son del Estado y apuntamos a entregarlas de forma personal y no empresarial. Para que sea una fuente de trabajado familiar y no tenga ningún tipo de negocio alrededor”.

EN PRIMERA PERSONA

Miguel Ángel Lara hace 20 años que se gana la vida detrás del volante y contó cuales fueron sus sensaciones sobre la entrega de licencias:“Es un momento muy esperado, casi que no se puede creer que sea real. El gobierno tomó la decisión de tomar en serio la regularización de este servicio que es tan importante”.

Sobre su importante labor, Lara expresó que “este servicio que prestamos no es cualquier servicio sino que se encarga de trasladar generalmente a personas con capacidades diferentes, problemas motrices, ancianos, llevar niños a los colegios, a las clínicas. Formamos parte del movimiento de San Juan y ha crecido mucho”.

Con respecto al proceso contó que “empezó el año pasado con la presentación de los papeles y la promesa de que promediando este año iban a entregar las licencias. De a poco se fueron dando las cosas. Hasta que hubo un llamado la semana pasada y nos dijeron que había que presentarse en una reunión. Allí nos comunicaron oficialmente que eramos beneficiarios de estas licencias”.

Miguel Ángel no sólo se dedica a conducir por las calles de San Juan y comentó cual es su “hobby”: “Por ahí los fines de semanas canto, hago música latina y rock nacional en eventos privados. Es un cable a tierra del trabajo diario ya que realizo esto todos los días, no tengo domingos, no tengo feriados”.