Empleados de Salud reclamaron por malos tratos y persecución

Empleados administrativos que cumplen funciones en el Ministerio de Salud Pública reclamaron en la jornada de hoy con una asamblea y no descartan medidas de fuerza para la semana próxima, según señaló Enrique Funes, secretario gremial de UPCN.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el sindicalista, contó que “este es un ministerio que está demostrando tener mucha persecución laboral y malos tratos. Esto sumado a designaciones a dedo y otras irregularidades que han denunciado los empleados”.

“Están trasladando personal sin consultar, no cumplen con los ascensos y otras cuestiones más que hacen a la violencia laboral. El hecho de que estas personas no trabajen en un hospital no quiere decir que este conflicto no sea significativo. Si acá hay paro se detiene todo salud pública”.

Para cerrar el secretario gremial de UPCN adelantó que habrá una nueva asamblea el miércoles próximo y que buscarán reunirse en lo inmediato con el ministro Cástor Sánchez Hidalgo.