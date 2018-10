En rueda de prensa, este viernes, el gobernador Sergio Uñac expresó que decidió separar de la presidencia de la Caja de Acción Social a Guillermo Ruíz, luego de un polémica denuncia que hubo hacía su persona y la de su hermano Javier Ruíz. Sin embargo, luego desde Casa de Gobierno divulgaron un decreto, el cual expresa que el funcionario cesa en sus actividades.

“Me enteré de la investigación, es una denuncia que está entablada en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Secretaría de Articulación Judicial”, dijo en primer lugar el mandatario.

Lo que hicimos hoy es separarlo del cargo como medida preventiva. No prejuzgamos, decimos que hay una denuncia que no es anónima, que tiene nombre apellido y hay una filmación. El fiscal definirá la indagatoria y se abre un proceso judicial. No obstante, preventivamente lo separamos del cargo”, dijo el pocitano confirmando la medida.

Poco tiempo después, Casa de Gobierno emitía el decreto que establece el cese definitivo de Guillermo Ruíz.

Este viernes, Diario de Cuyo publicó que una comerciante acusó al presidente de la Caja de Acción Social Guillermo Ruíz y a su hermano, Javier, de actuar como prestamistas de privados y que utilizarían dinero de la Caja de Acción Social, que maneja todo el monto recaudado por apuestas de quiniela en San Juan y otros juegos de azar.

Ambos están sospechados de usura y de falsificar un cheque de su cuenta para poder ejecutarlo y percibir el monto.