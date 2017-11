Ensanche de Av. Central: se hicieron 44 tasaciones pero hay dos que aún no cierran

Desde hace semanas, la obra para el ensanche de la avenida José Ignacio de la Roza, en su primera etapa, viene realizándose acorde a los planes del Gobierno Provincial. La intención de dicha obra es poder aumentar el flujo de tránsito que diariamente circula por la zona y así lograr descomprimir los atascos vehiculares que producen en horas picos.

Pero de cara a lo que faltan, la segunda parte del ensanche de dicha arteria (una de las principales de la provincia ya que conecta dos grandes departamentos como son Capital y Rivadavia) se encuentra en etapa de planificación y el Tribunal de Tasaciones es clave para la expropiación de los terrenos y que Vialidad Provincial construya.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Tribunal, Omar Blanco, adelantó como vienen los trabajos de tasaciones y así poder avanzar con las expropiaciones, pagando el precio que corresponda a cada uno de los frentistas.

“Hemos terminado ya con cuarenta y cuatro tasaciones de todos los inmuebles que se han previsto para la expropiación del ensanche de avenida Ignacio de la Roza, que va desde Paula Albarracín hasta calle Centenario, que es lo que va a abarcar“, comenzó diciendo Blanco.

“Los terrenos han sido tasados y el informe fue sido remitido a Vialidad Provincial, que es el organismo que lleva adelante la obra“, dijo Blanco y agregó que cada tasación varía acorde a distintos puntos a tener en cuenta: “Primero habíamos sectorizado entres sectores: comercial, residencial y otra parte de semi residencial y semi comercial“.

“El valor del metro cuadrado (NdR: en zona semiresidencial) está en unos 4.500 pesos, en un terreno libre de mejoras sin tener en cuenta la mejora que ha abarcado la expropiación“, explicó el funcionario y mencionó que para la zona comercial, el metro cuadrado está en unos 5.200 pesos.

Respecto de cuál es la dimensión de los terrenos que se tuvieron que tasar, Blanco dijo que “hemos tenido lugares grandes que van desde los 100 metros cuadrados para expropiar, pero también otros 60, 50, 30 o hasta inclusive 4 metros cuadrados“.

En esta línea, el funcionario a cargo de Tasaciones mencionó que del total de terreno relevados, han tenido contrapuntos con solamente dos vecinos.

“Son dos propietarios que no estaban de acuerdo con la tasación que se realizó y han enviado, a través de Vialidad Provincial, una contrapropuesta“, explicó Blanco.

A su vez, aclaró que ahora deberán estudiar esta contrapropuesta presentada por los dos frentistas y esperan llegar a una solución acorde para las partes. “Por el momento no se ha llegado a la judicialización de esto y no se llegará hasta tanto no se resuelva esta contrapropuesta“, finalizó diciendo el funcionario.

Cabe mencionar que los trabajos que se vienen realizando son con la empresa Milicic S.A., dónde dicha obra demandará una inversión de más de 250 millones de pesos, con un plazo de terminación de la misma de 18 meses.