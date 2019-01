Escobar: “Walter Lima era el gerente del Partido Justicialista”

El ex gobernador Jorge Alberto Escobar recordó la figura del extinto dirigente peronista, Walter Rogelio Lima, quien falleció este lunes en la Legislatura. Escobar aseguró que “Walter Lima era el gerente del Partido Justicialista”, aseguró el ex mandatario y agregó que Lima quien fuera su ministro de Gobierno, llegó a ser uno de los que más conocía al peronismo local.

El ex mandatario provincial aseguró que el PJ acaba de perder una “gran mente”. “Lito fue un hombre clave en el manejo interno del partido, incluyendo justas electorales y el Congreso y Consejo partidario, él gerenció el partido era el hombre que cuando tenias una duda acudías a él, era una biblioteca andante”, opinó.

El referente peronista aseguró que la noticia del fallecimiento de Lito le cayó “como un balde de agua helada y agregó que Walter “era un buen hombre, no lo digo ahora porque no está, Lito era realmente una buena persona que me distinguió con su amistad”, concluyó.