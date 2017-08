“El Estado debe generar las condiciones para el sector productivo”

A pocos días para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 13 de agosto, el precandidato a senador nacional por el Frente Todos, Rubén Uñac, dialogó con DIARIO HUARPE y contó cuáles son propuestas en materia de seguridad, inflación, trabajo y corrupción. Además ponderó el trabajo que viene realizando en la provincia el gobernador.

¿Qué hace cuando no hace política?

-He dedicado casi la mitad de mi vida a la política. Es mi actividad, mi ocupación, mi vocación. 25 años dedicados a esto. Eso me llevo a estar lejos de mi casa, por los cargos que ocupé. Y la actividad misma te plantea estar afuera. El tiempo que tengo libre intento estar en mi casa, que se note la presencia. Y compartir con amigos.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

-Si hay que elegir carne. Asado preferentemente. Me gusta cocinar, no soy experto. Me desenchufo en la cocina.

¿Si vuelve al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

-La inseguridad hay que analizarla desde dos planos. Tenés seguridad exterior e interior. Lo que es seguridad exterior estamos hablando de fronteras. Hay que fortalecer este tema, en cuanto a recursos humanos y tecnológicos para cuidar nuestra frontera. El mayor problema que tenemos es el tema droga, narcotráfico y trata de personas. Hay que hacer una apuesta fuerte de manera rápida y coordinada. Seguridad interior, lo que estamos haciendo en la provincia. Estamos trabajando mucho con recursos humanos, tecnología, el 911, el centro de operaciones que se ha creado y trabajar coordinadamente con la Justicia, como el tema Flagrancia.

¿Cómo se baja la inflación?

-El denominador común en todas las caminatas es la pesada situación económica. Hay problema, el salario no te alcanza, las tarifas han afectado mucho, sube el combustible. Si queremos mejorar esto y lograr que la Argentina crezca. Argentina va a crecer en manos de la inversión, esto te genera trabajo, mayor consumo interno y no descuidar las importaciones. San Juan ha sido víctima, tenemos que proteger la industria nacional. Es la que genera empleo genuino. El Estado debe generar las condiciones para el sector productivo, que es lo que hace el gobierno provincial y el gobernador ha apoyado el sector productivo.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

-San Juan en un año y siete meses que lleva el gobernador conduciendo la provincia ha adoptado medidas muy interesantes. Primero para preservar las fuentes de trabajo apostó fuertemente a la diversificación de la economía. Se está apoyando a todas las actividades y a todas las tomamos como actividades productivas. Minería, turismo, agroindustria. El otro tema es reducir los costos del transporte. Estamos a más de 1.000 km de los centros urbanos concentrados, más poblados y el puerto. Por lo tanto, nuestros productos no son competitivos. El gobierno de San Juan sale y subsidia el transporte desde el interior de la provincia hacia la Capital, y desde San Juan hasta los centros urbanos.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

-Creo que la corrupción se ha ido transformando de a poco en un flagelo para la Argentina. La tenemos enquistada no solamente en el Estado, en el Gobierno sino en distintos sectores de la sociedad. Creo que la única forma de combatirla es con justicia, el que delinque debe pagar como corresponde. No debería ser difícil porque es ser responsable, ser honesto, tener compromiso ético. Son valores que deberíamos tener todos incorporados. Creo que la participación ciudadana también es muy importante. Hubo cambios culturales en ese sentido en el país, en estas últimas décadas y la gente ha ido comprometiéndose más y denunciando más. Esa participación ciudadana ha contribuido mucho a eliminar la corrupción.