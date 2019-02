Evalúan echar al titular del Foro de Abogados

La fuerte pelea en el Foro de Abogados sumó ayer otro capítulo de máxima tensión. Su presidente, Marcelo Arancibia, hace meses que no asiste a las reuniones de Directorio de los miércoles a las 20 y los opositores salieron a decir que analizan expulsarlo por no cumplir sus funciones. La máxima autoridad explicó que no puede ir porque trabaja en su estudio jurídico y pidió cambiar día y horario. El vicepresidente, Sergio Saffe, aseguró que están dispuestos a consensuar y que no tienen voluntad de llegar al extremo, aunque consideró que el argumento de su adversario es sólo “una excusa porque todos trabajamos”. Si la sangre llega al río, sería la primera vez en la historia.

“Hace casi 3 meses que no va”, lanzó Saffe ante los medios que fueron a Tribunales a cubrir una visita de las autoridades del Foro (Arancibia no estuvo) a los miembros de la Corte de Justicia. Según el vice, “le vamos a avisar que el próximo miércoles a última hora vamos a tratar el tema y que estamos dispuestos a cambiar el día de reunión”.

Para Arancibia, “ellos insistieron todo este tiempo con un día en el que no todos podemos”, lo atribuyó a las ganas que hay de expulsarlo y disparó: “Yo litigo, pero ellos son empleados públicos”. Además, adelantó que está dispuesto a ir el miércoles que viene y acordar un cambio.

El Foro está que arde desde que Saffe le ganó las elecciones de vice a la lista de Arancibia. Este último atraviesa los últimos meses de su mandato, precedido por duros enfrentamientos con la Corte y el Ejecutivo provincial.