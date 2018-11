Expectativa en San Juan para saber si empresas pagan el plus de fin de año

Desde el ministerio de Producción a nivel nacional, a cargo de Dante Sica, anunciaron que el plus navideño será exclusivamente para el sector privado y de “hasta $5000”.

Por esto, desde diversos sectores se manifestaron y dieron a conocer que esperan que las privadas lo paguen, aunque, reconocieron que debe ser según los convenios colectivos de trabajo de cada sección.

Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de la provincia, dialogó con este medio y expresó que “esto es muy reciente, en San Juan hay muchos sectores dentro de la rama industrial donde tienen distintos convenios colectivos de trabajo, vamos a ver como se aplican ya que hay algunos que tienen clausulas gatillos que recomponen el salario del trabajador, hay otros que, quizás no los tengan, y sean destinados para estos sectores”, sostuvo.

Aunque, consideró que este bono es un paliativo para los momentos que se están viviendo. “Consideramos que esto son aspirinas, nos gustaría que haya un plan económico basado en la producción y no en solucionar estas problemáticas, que no son menores, pero sentimos que siguen siendo aspirinas”, expresó Goransky. Añadió: “No hay un plan basado en la producción y pensado en las economías regionales ni en las pyme que están viviendo momentos muy difíciles, esto es transitorio pero no hace a las soluciones de fondo”.

Además, reconoció que, si no fuera por el Gobierno de la provincia, “la situación en San Juan sería mucho más difícil”.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, reconoció que sus expectativas están concentradas en que “la parte privada lo pueda cobrar, aunque, dicen que se puede extender a la parte pública”.

Se reúne la CGT para analizar el bono

Cabello dio a conocer que, en la jornada del jueves mantendrán una reunión los miembros de la Confederación General del Trabajo de la Argentina para analizar este plus navideño anunciado desde Nación.

“Mañana en la tarde se va a reunir el consejo de la CGT a analizar cómo va a ser ese bono”, concluyó el secretario general del gremio.