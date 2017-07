Fiscalía de Estado interviene en el conflicto entre Panedile y Vialidad Nacional

La novela entre la empresa Panedile y Vialidad Nacional, que ya dejó como saldo más de 180 trabajadores despedidos en la obra de Ruta 40, tendrá un nuevo capítulo. La inclusión de Fiscalía de Estado en el conflicto con la presentación de una carta documento contra la firma constructora.

“En conjunto con Vialidad Provincial vamos a evaluar un proyecto de carta documento que viene desde Vialidad Nacional contra la empresa Panedile”, dijo a DIARIO HUARPE el Fiscal de Estado, Jorge Alvo Varela.

En el mismo sentido el funcionario, encargado de defender los intereses de la provincia, expresó que “hay un intercambio de acusaciones entre las partes. Panedile sostiene que no puede seguir con la obra porque no está liberada la traza por las expropiaciones. Nación, por su parte, dice que ese no es motivo más allá de que hay 7 expropiaciones en marcha”. Hay que decir además que el 70 por ciento de la traza ya fue expropiada por Nación.

Para finalizar Alvo Varela fue tajante al decir que “en este intercambio de acusaciones advertimos que Panedile hizo un abandono de obra, lo que significa que no tiene intenciones de continuar con la construcción y en ese ámbito estamos esperando los pasos que tomará Nación”.

Por su parte el gobernador Uñac dijo que “debemos continuar con la obra. Nosotros aportaremos todo lo que esté a nuestro alcanza para encontrar una salida que beneficie a todos”.