Fiscalía de Estado no será parte querellante en la causa de la ART

El Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela, dialogó con DIARIO HUARPE y anticipó que la provincia no será parte querellante en la causa de la ART al considerar que el requerimiento de instrucción está incompleto. Vale recordar que esta causa, que fue denunciada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, investiga una presunta estafa contra el gobierno local en la contratación del seguro para los empleados públicos por más de 3.500 millones. Contratación que se llevó adelante por la gestión del exgobernador José Luis Gioja.

“Por el momento no nos haremos parte querellante en la causa. El requerimiento de instrucción está incompleto. El pedido no indica el marco factico sobre qué se va a centrar la investigación, ni tampoco las personas que son objeto de la investigación. Hasta tanto no estén cumplidos estos requisitos consideramos que es aventurado entrar en la causa”, explicó Alvo Varela.

En este sentido el Fiscal de Estado añadió que “por ahora nos vamos a mantener afuera del marco procesal por una cuestión técnica. Necesitamos que el requerimiento del fiscal esté completo y cumpla con lo antes mencionado”.

La causa de la ART investiga presuntas irregularidades en la contratación del seguro para los estatales provinciales durante la gestión de José Luis Gioja. Hasta febrero de este año era el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos la empresa prestadora, pero una licitación impulsada por el gobernador Sergio Uñac consiguió mejores precios y un ahorro para el 2017 de casi 400 millones de pesos para las arcas provinciales.