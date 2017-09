Por el Fondo del Conurbano, Uñac pidió que los intendentes se pronuncien

Con el Fondo del Conurbano todavía sin una definición concreta por parte de la Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Sergio Uñac habló en rueda de prensa y pidió el pronunciamiento de los intendentes locales para encarar el reclamo de manera conjunta.

Al mismo tiempo hizo referencia a los dichos del diputado nacional Eduardo Cáceres y aclaró que debe existir una declaración del presidente Mauricio Macri o bien el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre quien pondrá el dinero que dejarán de recibir las provincias en el caso de que el pedido de Buenos Aires sea aprobado.

“Si nos van a sacar más de $2.000 millones no solamente el reclamo debe ser de los gobernadores peronistas, sino también de los intendentes. Me parece que es importante la iniciativa de los concejales y sería muy bueno que todos los intendentes se pronuncien sobre el tema. No debemos minimizar la situación pensando que solamente esto afecta a los fondos nacionales”, dijo Uñac.