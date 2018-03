Fuerte crítica al Consejo de la Magistratura de parte de un miembro

Oscar Cuadros, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo es también miembro del Consejo de la Magistratura. y fue precisamente contra aquel cuerpo que se encarga de elegir a los magistrados a quien disparó con fuertes críticas.

El profesional lo hizo a través de un escrito en tiempos claves donde el CDM debe elegir un nuevo cortista en remplazo de Juan Carlos Caballero Vidal. La carta de Oscar Cuadros dice lo siguiente:

Como miembro del Consejo de la Magistratura Provincial, en representación de los abogados considero sumamente preocupante la situación en que se ha colocado al Consejo ante la absoluta falta de respuesta a las notas anteriores del Foro de Abogados y de la Asociación de Mujeres. Me avergüenza esta actitud ajena a la Institucionalidad que nuestro país necesita.

En reiteradas oportunidades he planteado ante el Consejo la iniquidad manifiesta del procedimiento de selección empleado en nuestra Provincia. Hoy, frente a la selección de la terna de uno de los magistrados de la cabeza del Poder Judicial, reiteramos los errores y volvemos a recorrer el camino de la prepotencia del número. Nada importa, salvo la expresión de la voluntad de poder del mandamás ocasional y sus ciegos reflejos. De este modo, puede observarse en este consejo la desidia de una sociedad que se resiste a madurar, que reniega de toda posibilidad de crecimiento. Una vez más, las resposabilidades quedarán enjuagadas por las razones viles de la política mezquina y servil. Que se entienda clararamente: La POLITICA es razón de Estado y de interés general y no toques de arrebato y ausencia de motivación. Veinte años transcurridos desde la integración anterior de la Corte Provincial y ningún aprendizaje cierto. Una vergüenza!