Rechazo opositor a la posibilidad de adelantar las elecciones

Si bien todavía no hay nada confirmado, el rumor ya ganó la calle y todo el mundo habla de un potencial adelantamiento de las elecciones en San Juan. Todo indica que, una vez iniciado el periodo legislativo, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto a la Cámara de Diputados para modificar el Código Electoral de la provincia. Esto, tal cual lo dijo el propio gobernador Sergio Uñac, dejaría abierta la puerta para cambiar la fecha de ir a las urnas.

Tras este anuncio, todo el frente opositor salió con los tapones de punta y dejó en claro su negativa. Al considerar que sería un gasto innecesario. Hay que aclarar además que Cambiemos en San Juan busca tener a su favor el arrastre nacional que puede generar Mauricio Macri, quien todo indica buscará un segundo mandato al frente del país.

El jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín, expresó al respecto que “no estoy de acuerdo con esto. Sin dudas es un retroceso enorme de llevarse a cabo. En un lapso de pocos meses podríamos ir a las urnas hasta 5 veces. Me parece algo innecesario, con estas acciones subestiman a la gente”. Sobre este último aspecto añadió “la gente vota a favor o en contra dependiendo de cómo fue la gestión. En 2015 Uñac sacó una importante cantidad de votos en la provincia y nosotros en Rivadavia ganamos muy bien también. La gente no es tonta, cortó votos y nos eligió. Adelantar las elecciones es un gasto que puede evitarse”.

En la misma sintonía opinó Marcelo Orrego. El intendente de Santa Lucía, a quien muchos lo mencionan como el candidato de la oposición a gobernador, agregó “la posibilidad de adelantar es un supuesto. El gobernador Uñac lo adelantó como un análisis. Hasta que no den una información oficial prefiero no opinar de qué puede pasar. Lo que sí puedo decir es que no es normal que tengamos que ir a votar 4 o 5 veces en un mismo año. Hacer esto es no escuchar a la gente, es gastar demás”.

Para cerrar el líder del PRO en San Juan, el diputado Eduardo Cáceres, sentenció que “esto no va en línea con lo que pide la gente y es triste. La sociedad está pidiendo que le hagamos la vida más fácil. Hacer una elección cuesta dinero y adelantarla genera más dinero gastado. Dinero que podría ir destinado a cubrir las necesidades de muchos sanjuaninos. Nunca es bueno asumir un costo económico innecesario y en este caso podría evitarse. Debemos dejar de pensar solamente en un rédito político y pensar más en la gente”.

El rumor que existe es que San Juan podría adelantar las elecciones y con esto, algunos municipios de Cambiemos también desdoblarían la fecha del sufragio, lo que le pondría un mayor tinte de especulación para sólo dejar al final la elección presidencial.